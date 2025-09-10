قد يعجبك أيضًا -

اليوم 705 من الحرب: لا يزال العالم مصدومًا من العملية الإسرائيلية المثيرة للجدل، اغتيال قادة بارزين من حماس في قلب قطر، الدولة المشاركة في مفاوضات صفقة المختطفين. مع ذلك، صرّح مسؤول سياسي لقناة i24NEWS صباح اليوم (الأربعاء) بأننا "أقل تفاؤلًا مما كنا عليه بالأمس". في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لست متحمسًا لهذا الإجراء، نريد استعادة مختطفينا"، كما شنت إسرائيل غارات مكثفة في العاصمة اليمنية صنعاء.