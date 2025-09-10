تقارير: إسرائيل قصفت ستة مواقع للحوثيين في صنعاء | كل التحديثات
مسؤول سياسي لـi24NEWS: "نحن أقل تفاؤلاً من أمس" • نتنياهو وترامب تحدثا مرتين بعد الهجوم في قطر • آخر المستجدات من اليوم 705 للحرب
اليوم 705 من الحرب: لا يزال العالم مصدومًا من العملية الإسرائيلية المثيرة للجدل، اغتيال قادة بارزين من حماس في قلب قطر، الدولة المشاركة في مفاوضات صفقة المختطفين. مع ذلك، صرّح مسؤول سياسي لقناة i24NEWS صباح اليوم (الأربعاء) بأننا "أقل تفاؤلًا مما كنا عليه بالأمس". في الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "لست متحمسًا لهذا الإجراء، نريد استعادة مختطفينا"، كما شنت إسرائيل غارات مكثفة في العاصمة اليمنية صنعاء.
تقرير يمني - محافظة الجوف: هجوم إسرائيلي يستهدف مقراً حكومياً في مديرية الحزم
تقرير: هجوم إسرائيلي يستهدف مقر وزارتي الدفاع والمالية في صنعاء
المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية يحيى سريع: دفاعنا الجوي يتصدى حاليا لطائرات إسرائيلية عدوانية على بلادنا.
الحدث السعودية تتحدث عن استهداف مبنى وكالة أنباء سبأ الخاضعة للحوثيين في صنعاء، ومحطة للوقود بالقرب من المجمع الليبي غربي صنعاء
تقارير تحدثت عن استهداف معسكرات ومجمعا لتخزين الوقود وقسم الإعلام التابع للحوثيين، في حين تحدثت مصادر إعلامية حوثين عن استهداف إسرائيل "المحطة الطبية" في شارع الستين جنوب صنعاء.
تقارير عن شن الجيش الإسرائيلي غارات في العاصمة اليمنية صنعاء
تقارير عربية تتحدث أن الجيش الإسرائيلي شن 6 غارات في العاصمة اليمنية صنعاء
نتنياهو وترامب تحدثا مرتين بعد الهجوم في قطر، بحسب مصدر سياسي يزعم أن "المحادثات كانت جيدة"
أصدرت حماس بيانًا مكتوبًا باسم حسام بدران، أحد قياداتها، والذي زُعم تواجده أمس في المنزل الذي قُصف في قطر. وفي البيان، زعم بدران أن "جريمة العدو تُثبت أن هذه العصابات الإرهابية تُهدد استقرار المنطقة"، مؤكدًا أن "هذه الجرائم لن تؤثر على القرار السياسي والتنسيق مع التنظيمات الأخرى".
أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، تعليق الدعم لإسرائيل، وذلك على خلفية الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في قطر. وقالت: "سنوقف جميع المدفوعات، دون المساس بعملنا مع المجتمع المدني الإسرائيلي أو ياد فاشيم، وسنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين، وسنقترح تعليقًا جزئيًا لاتفاقية الشراكة المتعلقة بالقضايا التجارية، وسننشئ مجموعة مانحين فلسطينية الشهر المقبل تتضمن آلية مخصصة لإعادة إعمار غزة".
الصين بشأن الهجوم على الدوحة: "نعارض بشدة انتهاك إسرائيل للسيادة الإقليمية لقطر"
ذكرت قناة "العربي الجديد" القطرية: أكدت مصادر قطرية للقناة أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وقع بعد دقائق من انتهاء اجتماع وفد حماس التفاوضي. كما أكدت المصادر أن قطر أوقفت جميع اتصالاتها مع الوفد الإسرائيلي المفاوض عقب الهجوم
مسؤول سياسي لـi24NEWS حول الهجوم في قطر: "نحن أقل تفاؤلاً من أمس"
سافر وفد من عائلات المختطفين الليلة للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة أوروبيين آخرين. وخلال اللقاءات، ستطالب العائلات بأن يبدأ أي نقاش حول "اليوم التالي للحرب" بمطلب واضح وعلني بإعادة جميع المختطفين الثمانية والأربعين الذين تحتجزهم حماس منذ أكثر من 700 يوم.