التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعرض طريقا جديدا للإمدادات الإنسانية إلى شمال غزة

استعرضت القوات الإسرائيلية طريق الإمدادات الإنسانية الجديد إلى شمال قطاع غزة، في أعقاب إعلان سابق للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أرسلت القيادة المركزية الأمريكية أربع سفن أخرى لبناء رصيف مؤقت للسماح بإيصال المساعدات عبر طريق بحري.

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