التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعرض طريقا جديدا للإمدادات الإنسانية إلى شمال غزة
أرسلت القيادة المركزية الأمريكية أربع سفن أخرى لبناء رصيف مؤقت للسماح بإيصال المساعدات عبر طريق بحري.
i24NEWS
دقيقة 1
استعرضت القوات الإسرائيلية طريق الإمدادات الإنسانية الجديد إلى شمال قطاع غزة، في أعقاب إعلان سابق للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه، أرسلت القيادة المركزية الأمريكية أربع سفن أخرى لبناء رصيف مؤقت للسماح بإيصال المساعدات عبر طريق بحري.
لمتابعة أحداث الحرب كاملة من يوم الثلاثاء اضغط هنا
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لطريق بري جديد للإمدادات الإنسانية إلى شمال غزة، ’لمنع حماس من الاستيلاء على المساعدات’
https://twitter.com/i/web/status/1767667602178925012
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .
تقارير فلسطينية عن مواجهات ليلية في الضفة الغربية
تلقت هذه المقالة 0 تعليق