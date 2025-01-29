تقرير: مبعوث ترامب وعد نتنياهو بإبطاء عمليات إعمار شمال غزة لتشجيع مبادرة هجرة الغزيين

أفادت صحيفة "العربي الجديد" أن المبعوث الأمريكي الى الشرق الأوسط ويتكوف وعد نتنياهو بتعطيل وتأخير عمليات إعمار شمال غزة حتى يشجع مبادرة هجرة الغزيين -وأفيد أن هناك خطة لتمويل أمريكي- خليجي لمشاريع أمنية والمنطقة العازلة التي تضمن أمن سكان البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة خصوصا البلدات المتاخمة للمناطق في شمال غزة.

وكشفت مصادر لصحيفة "العربي الجديد" القطرية اللندنية، أن الولايات المتحدة تضغط على مصر للإسراع بتعيين سفير مصري لدى إسرائيل قبل شهر مارس/آذار المقبل، كما علمت الصحيفة أن ويتكوف تعهد لنتنياهو خلال لقائه الأخير قبل وقف إطلاق نار في غزة على تعطيل عملية إعادة إعمار مناطق شمال القطاع وتأجيل عملية إدخال "الكرفانات "(البيوت المؤقتة) إلى مناطق شمال القطاع القريبة من البلدات الإسرائيلية - حتى التوصل إلى اتفاق حول خطط أمنية من شأنها ضمان أمن البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة.

ووفقا للتقرير هناك خطة أمريكية شاملة للمشاريع الأمنية الممولة من الولايات المتحدة ومن دول خليجية، وتتعلق بوجود منطقة عازلة تضمن أمن البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة. وقال التقرير إن ويتكوف وعد نتنياهو بمواصلة الدفع بمبادرة ترحيل الغزيين من خلال إبطاء عملية إعادة إعمار المناطق الشمالية في قطاع غزة.