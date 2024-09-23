تغطية متواصلة|| رشقات كثيفة تجاه مناطق واسعة في العمق الإسرائيلي وصواريخ تصل الضفة الغربية
ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تفعيل الإنذارات والصافرات في منطقة المروج والكرمل، رئيس الحكومة الإسرائيلية :"تعهدت بتغيير موازنة القوى في الشمال"
اليوم 353 من الحرب: اليوم (الاثنين) ينفذ سلاح الجو سلسلة من الهجمات في جنوب لبنان، حيث تمت مهاجمة أكثر من 800 هدف حتى الآن. وشاركت عشرات الطائرات في العملية. وقال وزير الأمن يوآف غالانت بعد مناقشة تقييم الوضع "أمامنا أيام يتعين فيها على الجمهور إظهار رباطة جأشه والامتثال لتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية".
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نتنياهو يتوعد نصرالله في جلسة مغلقة: "الجميع في مرمى النيران"
وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهديدا للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قائلا إن "الجميع في مرمى النيران" جاء ذلك في مشاورة أمنية مغلقة قبل اجتماع الكابينيت في مقر وزارة الأمن في تل أبيب.
رئيس الأركان: نأحذ قدرات حزب الله التي بناها منذ 20 عاماً
قال رئيس الأركان هرتسي هاليفي في تقييمه للوضع في مقر وزارة الأمن في تل أبيب إن إسرائيل تأحذ قدرات حزب الله التي اكتسبتها على مدار 20 عامًا. وأضاف هاليفي أيضًا أن "الجيش الإسرائيلي شن عملية هجومية استباقية في الصباح. نحن نهاجم الأهداف ونجهز الخطوات التالية".
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 800 هدف لحزب الله اليوم
هاجم الجيش الإسرائيلي حوالي 800 هدف لحزب الله في جنوب لبنان والبقاع داخل البلاد في عدة موجات من الهجمات على مدار اليوم، بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، هاجم الجيش، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، المباني التي يخفي فيها حزب الله صواريخ والقاذفات والطائرات بدون طيار والبنية التحتية العسكرية الإضافية.
صافرات الإنذار في الشمال: رصد نحو 35 إطلاقاً تم اعتراض بعضها وسقوط الباقي في مناطق مفتوحة
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب إطلاق صفارات الإنذار في الشمال عند الساعة 4.15 مساء، إنه تم رصد نحو 10 صواريخ اجتازت الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، وفي الساعة 16:24 رصدت 25 قذيفة وتم اعتراضها.
نتنياهو من الغرفة المحصنة: "نحن نغير ميزان القوى في الشمال - ونحن أمام أيام معقدة"
قال نتنياهو إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أجرى تقييما للوضع الأمني في القاعدة الجوية في مقر وزارة الأمن مع وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وقائد القوات الجوية الجنرال تومر بار، خلال المناقشة، على خلفية الهجمات الإسرائيلية أن "من حاول أن يؤذينا سنضره بصورة أشد. لقد وعدت بأننا سنغير التوازن الأمني، ميزان القوى في الشمال – وهذا بالضبط ما نفعله. نحن نواجه أياما معقدة".
وزارة الصحة بغزة: مقتل 24 وإصابة 60 في القطاع خلال اليوم الأخير
أعلنت وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حركة حماس، عن مقتل 24 شخصا وإصابة 60 آخرين في هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال اليوم الماضي، وبحسب الوزارة، قُتل 41455 فلسطينيا وأصيب 95878 في غزة قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
تقرير: فرنسا وتركيا وقطر تضغط على حزب الله للقبول بتسوية دبلوماسية مع إسرائيل
ذكرت شبكة سكاي نيوز الناطقة بالعربية عن مصادر أن "وفدا فرنسيا سعى للضغط على حزب الله للتراجع وقبول الحل الدبلوماسي مع إسرائيل". كما أفادت الأنباء أن "وفداً استخباراتياً تركياً قطرياً سيزور لبنان غداً لمحاولة التوصل إلى حل ومنع حرب شاملة"
هغاري لسكان البقاع اللبناني :"قريبا سنهاجم"
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري سكان البقاع في بيان أدلى به لوسائل الإعلام، محذرا إياهم من حزب الله: "ابقوا بعيدين من أجل سلامتكم. ومن أجل حمايتكم، ترون الإجراءات التي نتخذها الآن. حزب الله ينوي إطلاق نيران إلى الأراضي الإسرائيلية ولن نسمح بذلك – ابتعدوا عنها. حزب الله يكذب عليكم وتعرضكم للخطر. استمعوا للتحذيرات التي يصدرها الجيش الإسرائيلي وسنهاجم هناك قريبا".
تقرير في لبنان: مقتل عنصرين من حزب الله في غارات للجيش الإسرائيلي
وبحسب تقرير في لبنان، قُتل اثنان من عناصر حزب الله، علي أبو ريا ومحمد صالح، في غارات للجيش الإسرائيلي على منطقة تفتاحا في جنوب لبنان.
لبنان: المدارس تستعد لاستقبال طلاب من جنوب البلاد
أعلن وزير التربية اللبناني عباس الحلبي، فتح عدة مدارس في البلاد وتجهيزها لاستقبال النازحين من جنوب لبنان. ويأتي ذلك في أعقاب موجات واسعة من الهجمات التي شنها الجيش الإسرائيلي.
بسبب هجمات الجيش الإسرائيلي: يتم إجلاء العديد من سكان جنوب لبنان إلى الشمال
تم تسجيل خروج العديد من سكان جنوب لبنان من المنطقة متجهين شمالًا، خوفًا من التعرض لهجمات الجيش الإسرائيلي، وتم تسجيل اختناقات مرورية وازدحام في جميع أنحاء البلاد، من بين أمور أخرى عند مخرج صيدا وعند مدخل بيروت.