تغطية متواصلة|| رشقات كثيفة تجاه مناطق واسعة في العمق الإسرائيلي وصواريخ تصل الضفة الغربية

صافرات الإنذار في الشمال: رصد نحو 35 إطلاقاً تم اعتراض بعضها وسقوط الباقي في مناطق مفتوحة

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب إطلاق صفارات الإنذار في الشمال عند الساعة 4.15 مساء، إنه تم رصد نحو 10 صواريخ اجتازت الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها، وسقط الباقي في مناطق مفتوحة، وفي الساعة 16:24 رصدت 25 قذيفة وتم اعتراضها.