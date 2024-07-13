التغطية موتواصلة: غارة إسرائيلية على المواصي جنوب غزة، وتقارير تتحدث عن إصابة محمد الضيف خطيرة
غارة إسرائيلية استهدفت القيادي في حماس محمد الضيف، الذي أصيب بجروح خطيرة، فيما قتل جراءها قائد لواء خان يونس، رافع سلامة.
يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في غزة هي الأعنف من نوعها منذ بدء الحرب، حيث تتحدث أنباء عن غارة على خيام تؤوي نازحين بمنطقة مواصي خان يونس اليوم السبت، وفي تفاصيلها، سقط عشرات الفلسطينيين بين قتيل وجريح في غارة استهدفت القيادي في حماس محمد الضيف، الذي أصيب بجروح خطيرة، فيما قتل جراءها قائد لواء خان يونس، رافع سلامة.
إسرائيل: إلغاء مظاهرة لعائلات الرهائن في شعار هنيغف بعد غارة للجيش الإسرائيلي على غزة
أعلن المجلس الإقليمي لشعار هنيغف (جنوب إسرائيل) إلغاء المسيرة التي كان من المقرر تنظيمها مساء اليوم عند مفترق هكشتوت دعما للرهائن المحتجزين في غزة. وتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، كإجراء احترازي، في أعقاب الغارة الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتؤكد السلطات المحلية أنه "في هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في تعليمات السلامة للسكان. ويظل فريق الطوارئ الإقليمي في شعار هنيغف على اتصال مستمر مع المسؤولين العسكريين وسيراقب التطورات عن كثب".
هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مصدر سياسي: "احتمال مقتل محمد الضيف مرتفع وننتظر التأكيد النهائي"
مصر والأردن تتهمان إسرائيل بـ "ضرب المدنيين" بعد استهداف القائد العسكري لحركة حماس
أدانت صر والأردن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف في قطاع غزة. وتتهم وزارة الخارجية الأردنية إسرائيل "باستهداف خيام النازحين"، وشددت الوزارة "على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفعال لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وكذلك للمستشفيات ومنظمات الإغاثة التي تلعب دورا إنسانيا كبيرا في توفير الخدمات الأساسية المنقذة للحياة للفلسطينيين في المنطقة، التي تعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر عليها منذ 7 أكتوبر وما قبله"
ومن جهتها قالت وزارة الخارجية المصرية إنها "تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي في منطقة المواصي والذي خلف عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين". "مصر تطالب إسرائيل بوقف هجماتها على المدنيين."
حماس: مقتل أكثر من 100 بالهجوم على المواصي في خان يونس
مصدر مصري رفيع المستوى: "لا تزال إسرائيل تمارس سياسات تؤدي إلى مزيد من التصعيد وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة كلها"
الخارجية المصرية: مصر تدين بأشد العبارات قصف إسرائيل لمنطقة المواصي غرب خان يونس
حماس: "إسرائيل تنشر أخبارا زائفة عن استهداف قيادات للتغطية على هجوم خان يونس"
هيئة البث الرسمية الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين: "لم نبلغ واشنطن قبل عملية استهداف محمد الضيف"
عقب الإعلان عن استهداف محمد الضيف: نتنياهو يعقد مشاورات أمنية لبحث الخطوات التالية
أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، اليوم السبت، أن"نتنياهو سيعقد مشاورات أمنية خلال اليوم مع كافة الأجهزة الأمنية ومجلس الأمن القومي لبحث التطورات والخطوات المقبلة"،.
يأتي ذلك، بعدما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن "القوات الإسرائيلية استهدفت محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بغارة جوية في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة".
وعلق مكتب نتنياهو على استهداف ضيف في منطقة خان يونس، بالقول إن "رئيس الوزراء أعطى توجيها دائما في بداية الحرب لتصفية كبار مسؤولي حماس. وتم إطلاعه على كافة التطورات خلال الحرب، وسيستمر في تلقي تحديثات منتظمة، كما سيجري تقييما للوضع اليوم مع جميع الأجهزة الأمنية والجيش مجلس الأمن القومي لمناقشة الخطوات التالية".
الجيش الإسرائيلي: محمد الضيف ورافع سلامة كانا مختبئين بمجمع بالمواصي وحولهما عناصر من حماس
مصدر أمني للقناة الإسرائيلية (13): تقديراتنا أن الضيف خرج من الأنفاق مع تقدم المفاوضات
تقرير:"مجمع ناصر الطبي في خان يونس يعلن عجزه عن مواصلة العمل"
قال مسؤولون صحيون في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، إن "المستشفى لم يعد قادراً على العمل".
وذكر أطباء أنهم مُثقلون ولا يستطيعون تقديم الرعاية الصحية الطبية للأعداد الكبيرة من المصابين بسبب شدة الهجوم العسكري الإسرائيلي على مخيم للنازحين في خان يونس والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.
الرئاسة الفلسطينية: "نطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف مجازر الاحتلال الدموية وأعماله الإجرامية"
السلطة الفلسطينية: "مجزرة مواصي خان يونس استكمال لحرب إبادة"
قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن "المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، وأضاف أن "المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها المئات من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية التي تصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية عبر استمرارها في تقديم الدعم بالمال والسلاح لهذا الاحتلال الذي يرتكب يومياً المجازر الدموية بحق شعبنا".
وتابع: "نطالب مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فوراً عن كل هذه الأعمال التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية وإنهاء عدوانها".حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
مسؤول عسكري إسرائيلي: ما زلنا نتحقق من نتائج استهداف قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف
الخارجية الأردنية تدين استمرار إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة واستهدافها الممنهج للمدنيين وآخره استهداف خان يونس جنوبي قطاع غزة
صافرات الإنذارات تدوي في كريات شمونة شمالي إسرائيل
الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات قبل وبعد الغارة الجوية التي استهدفت قياديين في حركة حماس في قطاع غزة
نشر الجيش الإسرائيلي صورا تظهر مجمعا مسيجا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة، حيث تم استهداف محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، ورفاعة سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحماس، في وقت سابق من اليوم السبت.
وقال الجيش إن “المنطقة التي تعرضت للقصف هي منطقة غابات مفتوحة تضم عدة مباني وحظائر”. وتظهر الصور الوضع قبل وبعد الضربة.