التغطية موتواصلة: غارة إسرائيلية على المواصي جنوب غزة، وتقارير تتحدث عن إصابة محمد الضيف خطيرة

إسرائيل: إلغاء مظاهرة لعائلات الرهائن في شعار هنيغف بعد غارة للجيش الإسرائيلي على غزة

أعلن المجلس الإقليمي لشعار هنيغف (جنوب إسرائيل) إلغاء المسيرة التي كان من المقرر تنظيمها مساء اليوم عند مفترق هكشتوت دعما للرهائن المحتجزين في غزة. وتم اتخاذ هذا القرار بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، كإجراء احترازي، في أعقاب الغارة الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتؤكد السلطات المحلية أنه "في هذه المرحلة لا يوجد أي تغيير في تعليمات السلامة للسكان. ويظل فريق الطوارئ الإقليمي في شعار هنيغف على اتصال مستمر مع المسؤولين العسكريين وسيراقب التطورات عن كثب".