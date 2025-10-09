استطلاع خاص: ما الذي يعتقده الجمهور الإسرائيلي بشأن اتفاق ترامب؟ وهل ترامب يستحق نوبل؟

في أعقاب التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحماس ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أُجري استطلاع بواسطة i24NEWS عبر معهد "دايركت بولس" ونُشر مساء اليوم (الخميس) ، حيث فحصنا رأي الجمهور الإسرائيلي حول الصفقة.

على السؤال عما إذا كانوا يؤيدون أو يعارضون اتفاق إنهاء الحرب الذي تم توقيعه بين إسرائيل وحماس، تبيّن أن 84% من المستطلعين يؤيدون الاتفاق، وفقط 10% يعارضونه. 6% لا يعرفون.

على سؤال ما إذا كنتم تعتقدون أن الحرب في غزة انتهت بانتصار لإسرائيل، أجاب 58% من المستطلعين بنعم و36% بلا. 6% أجابوا بأنه ليست لديهم موقف في هذا الشأن.

وقبيل الإعلان المتوقع يوم الجمعة المقبل، عندما سُئل المشاركون عما إذا كانوا يعتقدون أن الرئيس ترامب يستحق الفوز بجائزة نوبل للسلام، أجاب 76% منهم بنعم، و15% بلا. وأجاب 9% بأنهم لا يملكون موقفا بشأن هذا الموضوع.

تم جمع العينة وإعدادها بواسطة شركة "دايركت بولس" برئاسة تسوريئيل شارون لصالح قناة i24NEWS، بتاريخ 9 أكتوبر 2025، من خلال نظام رقمي مدمج مع لجنة، بين 538 عينة من البالغين (18+) الذين يشكلون عينة تمثيلية للسكان العامين في إسرائيل. هامش الخطأ الإحصائي هو ±4.2% باحتمالية 95%.