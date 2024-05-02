لابيد أثناء لقائه وزير الخارجية الإماراتي: "الأمر الأكثر إلحاحًا هو استعادة المختطفين"

اجتمع يائير لابيد رئيس المعارضة في الكنيست في إطار زيارته الدبلوماسية إلى الإمارات العربية المتحدة مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان (ABZ) في مقر إقامته الخاص في أبو ظبي. وتناول الجزء الرئيسي من اللقاء قضية اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، والجهود الدولية لعودة المختطفين إلى منازلهم.

وكانت الحكومة الإماراتية عاملاً رئيسياً في منتدى النقب الذي أسسه لابيد كوزير للخارجية وقدمت رؤية إقليمية مع الدول العربية المعتدلة.

وقال رئيس المعارضة لوزير الخارجية الإماراتي: "الأمر الأكثر إلحاحا هو إعادة المختطفين إلى الوطن وكل دولة في المنطقة يمكنها التأثير على الصفقة".

إسرائيل لديها مصلحة في إنشاء تعاون سياسي واقتصادي، مع الإمارات العربية المتحدة والدول العربية المعتدلة، يكون قادرا على تقديم حلول للمشاكل العالمية والتعامل مع التهديدات الإقليمية بجميع أنواعها.

بعد مرور ما يزيد عن ستة أشهر على الحرب في قطاع غزة التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق لحماس على البلدات الإسرائيلية واختطافه مئات من المواطنين الإسرائيليين ينتظر العالم اليوم رد حماس على مقترح مصري وسط أنباء عن تحفظات لعدم حسم مسألة نهاية الحرب وهو مطلب تصر عليه حماس فيما تتمسك إسرائيل بحقها في إنهاء الحرب بشكل حاسم تتوقع تحقيقه عبر معركة واسعة النطاق في رفح.