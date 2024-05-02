لابيد أثناء لقائه وزير الخارجية الإماراتي: "الأمر الأكثر إلحاحًا هو استعادة المختطفين"

إسرائيل لديها مصلحة في إنشاء تعاون سياسي واقتصادي مع الإمارات العربية المتحدة والدول العربية المعتدلة يكون قادرا على تقديم حلول للمشاكل العالمية والتعامل مع التهديدات الإقليمية

i24NEWS
دقيقة 3
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يلتقي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في أبو ظبي
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يلتقي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في أبو ظبيSpokesperson for Israeli Opposition Leader Yair Lapid

اجتمع يائير لابيد رئيس المعارضة في الكنيست في إطار زيارته الدبلوماسية إلى الإمارات العربية المتحدة مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان (ABZ) في مقر إقامته الخاص في أبو ظبي. وتناول الجزء الرئيسي من اللقاء قضية اليوم التالي للحرب في قطاع غزة، والجهود الدولية لعودة المختطفين إلى منازلهم.

وكانت الحكومة الإماراتية عاملاً رئيسياً في منتدى النقب الذي أسسه لابيد كوزير للخارجية وقدمت رؤية إقليمية مع الدول العربية المعتدلة.

Video poster

وقال رئيس المعارضة لوزير الخارجية الإماراتي: "الأمر الأكثر إلحاحا هو إعادة المختطفين إلى الوطن وكل دولة في المنطقة يمكنها التأثير على الصفقة".

إسرائيل لديها مصلحة في إنشاء تعاون سياسي واقتصادي، مع الإمارات العربية المتحدة والدول العربية المعتدلة، يكون قادرا على تقديم حلول للمشاكل العالمية والتعامل مع التهديدات الإقليمية بجميع أنواعها.

بعد مرور ما يزيد عن ستة أشهر على الحرب في قطاع غزة التي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق لحماس على البلدات الإسرائيلية واختطافه مئات من المواطنين الإسرائيليين ينتظر العالم اليوم رد حماس على مقترح مصري وسط أنباء عن تحفظات لعدم حسم مسألة نهاية الحرب وهو مطلب تصر عليه حماس فيما تتمسك إسرائيل بحقها في إنهاء الحرب بشكل حاسم تتوقع تحقيقه عبر معركة واسعة النطاق في رفح.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق