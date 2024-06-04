اتفاق لوقف إطلاق النار في الأفق؟ روايات متضاربة وتمهل من الطرفين يطيل أمد الترقب

تتواصل الروايات المتضاربة بالسيطرة على المشهد العام فيما يتعلق بالمفاوضات حول اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين في ظل الدعوة الأميركية لوضع حد لهذه الحرب التي طال أمدها في غزة.

وجاء في قناة الميادين الثلاثاء، على لسان مصدر في قيادة الفصائل الفلسطينية أن إسرائيل وضعت ملاحظات على الوثيقة التي قدمتها حركة حماس في السادس من أيار المنصرم. نفس الوثيقة التي أكدت حماس الإثنين أنها هي موقفها المعتمد.

وأكد المصدر أن إسرائيل مستمرة في معارضتها للإفراج عن نحو 200 سجين فلسطيني محكوم عليهم بالسجن المؤبد، سوى بشروطها الخاصة فقط. وأوضح هذا المصدر أن إسرائيل وافقت على ما أصرت عليه حماس أي وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب كامل من قطاع غزة، وعودة اللاجئين دون قيود. كما ذكر المصدر أن إسرائيل تعارض أيضاً أن تكون أي دولة أخرى ضامنة للاتفاق باستثناء مصر وقطر والولايات المتحدة.

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن المحادثات التي تتعلق بإنهاء الحرب مستمرة، لكنه أكد أنه لا يمكن تحديد "إطار زمني" لإنهاء المفاوضات. وقال إن "المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن تقرب مطالب جميع الأطراف من بعضها البعض"، لكنه أشار إلى أنه "لا توجد حتى الآن مواقف واضحة من الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني بشأن اقتراح بايدن. وأضاف "المبادئ التي تضمنها خطاب بايدن توفر خريطة لسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة".

Nebat Kahana, courtesy of the Kidnapped Headquarters

وكانت مصادر مصرية قد قالت لصحيفة الأخبار اللبنانية، الثلاثاء، إن وفداً إسرائيلياً جديداً سيصل إلى مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، يحمل معه موافقة إسرائيلية على الدخول في محادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. يأتي ذلك على خلفية رد نتنياهو على خطاب بايدن الذي جاء متحفظا وأكد أنه لن يكون مستعدا لوقف إطلاق النار، وقال: "هناك تفاصيل كثيرة في الصفقة ولن تنتهي الحرب دون تحقيق كافة الأهداف. لن نتخلى عن النصر المطلق".

Abed Rahim Khatib/Flash90

ومن جانبها أعلنت الولايات المتحدة، أنها قدمت إلى مجلس الأمن مشروع قرار يدعم الاتفاق المقترح. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "لقد أيد العديد من القادة والحكومات هذه الخطة وندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم دون تأخير، فالإبرام السريع لهذا الاتفاق سيسمح بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في مرحلته الأولى، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية، وعودة المدنيين الفلسطينيين في شمال غزة، فضلاً عن خارطة طريق لإنهاء الحصار".