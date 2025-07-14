مسؤول أمني إسرائيلي :"إسرائيل لن تعود الى حدود السادس من أكتوبر"

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على ضوء مفاوضات وقف إطلاق النار والخلاف حول الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ، أكد ألون أفيتار- منسق الشؤون العربية في وزارة الأمن الإسرائيلية بأن "إسرائيل لن تعود الى حدود السادس من أكتوبر". يمكنكم مشاهدة مداخلته كاملة.

وقال افيتار خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي قدمته لورين وهبي إن "إسرائيل لن تعود ولا مرة الى حدود السابع من أكتوبر، التواجد البري على طول حزام الأمان هو أمر نهائي، ولا يوجد تردد ونقاش بين الأحزاب حول هذا الشرط، الدفاع العسكري لن يكون على خط الكيبوتسات بل في الداخل.. توجد حساسية حول هذا الموضوع، وإسرائيل تتفهم ذلك، خصوصا أمام مصر حيال قضية تأسيس المدينة الإنسانية جنوب غزة، نافيا أي نيه إسرائيلية للتهجير"

رابط الحلقة كاملة: