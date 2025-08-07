ستستمر حوالي نصف عام بمشاركة خمسة فيالق عسكرية: تفاصيل الخطة لاحتلال غزة التي ستُعرض في الكابنيت

قد يعجبك أيضًا -

الخطة لاحتلال قطاع غزة، التي يدعمها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن تستمر حوالي نصف عام وستشمل خمس فرق من الجيش الإسرائيلي، وذلك بحسب ما أفاد به مساء اليوم (الأربعاء) مراسل الشؤون الديبلوماسية بالقناة العبرية عميحاي شتاين ، الخطة التي ستُعرض يوم الخميس أمام الكابينيت، تشمل أيضًا احتلال مخيمات الوسط في القطاع ومدينة غزة. بالإضافة إلى ذلك، وضمن الخطة، سيتم إخلاء حوالي مليون مدني من مدينة غزة.

وزراء صرّحوا لـi24NEWS أن التقدير هو أن الكابينت سيوافق غدًا على احتلال القطاع، لكنهم أضافوا أن "السؤال هو كيف ستبدو الخطة التي سيتم إقرارها." بالإضافة إلى ذلك، في النقاش الذي جرى أمس، قال زامير إن "العملية هي خطأ وستؤدي إلى الإضرار بالمخطوفين." ومع ذلك، حتى إذا لم تُقبل خطته للحصار والتطويق، فإنه لا يتوقع أن يستقيل.

في الوقت نفسه، تواصل الإدارة الأمريكية مناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة. وصرح مصدر مطلع على المناقشات لـ i24NEWS بأن "الأمريكيين يعتزمون زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي سيتم توزيعها".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس دونالد ترامب: "نعمل على توفير الغذاء لسكان غزة. ومن المفترض أن تساعدنا إسرائيل في التوزيع، اقتصاديًا ومع الدول العربية". وفيما يتعلق بإمكانية احتلال إسرائيل لقطاع غزة، قال: "هذا قرار إسرائيل". وقدّر مصدران في حديث لـ i24NEWS أن أي خطة تضعها الإدارة الأمريكية سيكون لها تأثير على استمرار الحرب في قطاع غزة.