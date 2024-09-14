توثيق من خوذة المقاتلين: المشتبه به المتورط في انفجار السيارة المفخخة قرب الخليل

من كاميرات خوذة المقاتلين: اعتقل الجيش الإسرائيلي والشاباك ليلة الأربعاء مطلوبًا من سكان حلحول بالضفة الغربية، الذي كان متورطًا في انفجار السيارة المفخخة بالقرب من الخليل في منتصف الشهر الماضي. وقد أصيب أثناء انفجار السيارة، وكما يظهر من توثيقات خوذات المقاتلين، فقد تم اعتقاله في مستشفى بالقرب من الخليل حيث تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابته.

في غضون ذلك، عثرت القوات الأمنية الإسرائيلية، الأربعاء، على سيارة مفخخة عرضت حياة المقاتلين للخطر خلال عملية في طوباس شمالي الضفة الغربية. وعلى الفور حضر مختصون بالمتفجرات من شرطة حرس الحدود إلى مكان الحادث، وتبين لهم أن السيارة تحتوي على ثلاث عبوات ناسفة تزن 80 كجم، وقاموا بعد ذلك بتحييد المركبة دون وقوع إصابات.

وعلق قائد حرس الحدود، العميد يتسحاق بريك، على النشاط قائلا إن تحييد المتفجرات جرى بتعاون بين عدد من الوحدات الأمنية ً:"قواتنا قادرة على الوصول لأي مكان ، والنشاط لا يسلط الضوء فحسب على الخبرة والمهنية العالية قواتنا وإنما على التكامل والتعاون المثالي بين الوحدات، وتحييد المركبة في طوباس منع هجوما كان يمكنه استهداف مدنيين وقوات أمن".