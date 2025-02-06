كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لـ "الخروج الطوعي" لسكان غزة

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته للجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) بإعداد خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة بصورة طوعية. وصرح كاتس : "نرحب بالخطة الجريئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،يجب السماح لسكان غزة بالتمتع بحرية الخروج والهجرة كما هو معتاد في كل مكان في العالم - وستتضمن الخطة خيارات الخروج في المعابر البرية بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للخروج عن طريق البحر والجو".

وأضاف كاتس: "لقد استخدمت حماس سكان غزة كأدرع بشرية وأقامت بنى تحتية إرهابية بين السكان، وهي الآن تحتجزهم كرهائن، وتبتز منهم الأموال من خلال استخدام المساعدات الإنسانية، وتمنعهم من مغادرة غزة".

وأوضح: "ستتضمن الخطة خيارات الخروج في المعابر البرية بالإضافة إلى ترتيبات خاصة للخروج بحرا وجوا. دول مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج وغيرها، التي وجهت اتهامات باطلة ضد إسرائيل بسبب أنشطتها في غزة، ملزمة قانونا بالسماح لكل سكان غزة بالدخول إلى أراضيها - وسوف ينكشف نفاقهم في حال رفضوا ذلك. هناك دول مثل كندا، التي لديها برنامج هجرة منظم، أعربت في السابق عن رغبتها في استقبال سكان غزة".

وتابع كاتس: "أرحب بالخطة الجريئة للرئيس الأمريكي ترامب التي يمكن أن تخلق خيارات واسعة لخروج السكان من غزة الذين قد يكونون مهتمين بها، وتساعدهم أيضًا على استيعابهم على النحو الأمثل في بلدان المقصد، وتسمح أيضًا بتعزيز خطط إعادة الإعمار في غزة منزوعة السلاح وخالية من التهديد في فترة ما بعد حماس - والتي ستستمر لسنوات عديدة".