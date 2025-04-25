التغطية متواصلة| إسرائيل تتسلم ثلاث مقاتلات جديدة من طراز إف-35 "أدير" لتعزيز أسطولها الجوي
وصلت إلى إسرائيل ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 أدير" من إنتاج شركة لوكهيد مارتن في قاعدة نيفاتيم الجوية. مع هذا التسليم، أصبح لدى القوات الجوية الإسرائيلية الآن 45 طائرة من طراز "أدير"،
من المنتظر أن تنطلق أولى جولات "المحادثات الفنية" بين الولايات المتحدة وإيران، غدا السبت ، في سلطة عمان، بشأن برنامج طهران النووي، في أعقاب جولتين من المحادثات السياسية التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها "تسير على نحو جيد".
فيما وصلت إلى إسرائيل ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 أدير" من إنتاج شركة لوكهيد مارتن في قاعدة نيفاتيم الجوية. مع هذا التسليم، أصبح لدى القوات الجوية الإسرائيلية الآن 45 طائرة من طراز "أدير"، بما في ذلك طائرة الاختبار (AS-15) المتمركزة في مركز اختبار الطيران تل نوف.
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الخارجية التركية: نتابع التطورات في سوريا من منظور ضمان الأمن القومي التركي
https://x.com/i/web/status/1915758410118705544
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المتحدث باسم غوتيريش يرد على تدخل وزارة العدل الأميركية بشأن الأونروا
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى i24NEWS عقب تقديم وزارة العدل الأمريكية رسالة إلى المحكمة "لقد راجعنا الرسالة التي قدمتها وزارة العدل الأمريكية إلى المحكمة. وسنراجعها بعناية". ثم استذكر الموقف الرسمي للأمم المتحدة: "إن موقف الأمم المتحدة ثابت وواضح: إن الأونروا هي جهاز فرعي للجمعية العامة، وبالتالي تتمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية بموجب اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة". وأوضح المتحدث أن "هذه المسألة معروضة حاليا أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك"، وأن الأمم المتحدة "ستواصل، من خلال محاميها، عرض أساس موقفها أمام المحكمة". واختتم حديثه قائلاً إن المنظمة "ستنظر فيما إذا كان من المناسب اتخاذ أي إجراء آخر بشأن هذه الرسالة".
حماس: "تمكّنا أمس من قنص 4 جنود وضباط إسرائيليين في شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة"
لخارجية الفرنسية: موظفو المعهد الفرنسي في غزة وعائلاتهم من بين الذين أجليناهم
الخطوط الجوية القطرية تواجه بهدوء رسوم ترامب الجمركية
قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر المير إن "الشركة مستعدة بشكل جيد لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها إدارة ترامب، وذلك بفضل مخزونها الكبير من أجزاء الطائرات".
في مقابلة مع بلومبرغ في الدوحة، أقرّ المير بالتأثير الحتمي لهذه الإجراءات: "لو قلتُ لكم إن الرسوم الجمركية لا تؤثر علينا، لما كنتُ صادقًا. بالطبع، سيكون لها تأثير على سلسلة التوريد وعمليات الشحن لدينا". لكن الزعيم أبدى ثقته قائلا إن الشركة القطرية "ستتكيف مع أي تغييرات". وأكد أيضا أن الطلب من الركاب لا يزال قويا بما يكفي للحفاظ على استقرار أسعار التذاكر. ويوضح هذا الوضع التحديات التي تواجه شركات الطيران ومصنعي الطائرات منذ أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع ضعف الطلب على الرحلات الجوية تدريجيا، سواء في الولايات المتحدة أو في أماكن أخرى.
وزير الخارجية السوري يحتفل برفع العلم السوري الجديد في الأمم المتحدة
نقلت وسائل إعلام سورية تصريحات وزير الخارجية أسد الشيباني بمناسبة رفع العلم السوري الجديد أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وأضاف الوزير أن "رفع العلم خطوة من شأنها تعزيز دور سورية في المنظمات الدولية".
وأضاف الشيباني: "يدنا ممدودة للدول المجاورة والإقليمية. ولدينا مصالح مشتركة عديدة مع العراق، الذي نواجه معه تهديدات مشتركة نأمل في حلها من خلال التعاون".
ويأتي هذا البيان في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها سوريا لتعزيز مكانتها على الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة.
المجلس المركزي الفلسطيني: قرار السلم والحرب ليس شأن فصيل أو حزب
أكد المجلس المركزي الفلسطيني في بيانه الختامي، اليوم الجمعة، "التمسك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها"
ثلاث طائرات إف-35 "أدير" جديدة تهبط في قاعدة نيفاتيم الجوية
وصلت إلى إسرائيل ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 أدير" من إنتاج شركة لوكهيد مارتن في قاعدة نيفاتيم الجوية. مع هذا التسليم، أصبح لدى القوات الجوية الإسرائيلية الآن 45 طائرة من طراز "أدير"، بما في ذلك طائرة الاختبار (AS-15) المتمركزة في مركز اختبار الطيران تل نوف. كانت إسرائيل أول دولة في العالم تختار طائرة إف-35 بموجب اتفاقية مبيعات عسكرية أجنبية مع حكومة الولايات المتحدة، حيث وقعت خطاب اتفاق في أكتوبر/تشرين الأول 2010. وتنص عقود الشراء الموقعة منذ ذلك الحين على ما مجموعه 75 طائرة إف-35 لدولة إسرائيل.