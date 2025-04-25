التغطية متواصلة| إسرائيل تتسلم ثلاث مقاتلات جديدة من طراز إف-35 "أدير" لتعزيز أسطولها الجوي

من المنتظر أن تنطلق أولى جولات "المحادثات الفنية" بين الولايات المتحدة وإيران، غدا السبت ، في سلطة عمان، بشأن برنامج طهران النووي، في أعقاب جولتين من المحادثات السياسية التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنها "تسير على نحو جيد".

فيما وصلت إلى إسرائيل ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-35 أدير" من إنتاج شركة لوكهيد مارتن في قاعدة نيفاتيم الجوية. مع هذا التسليم، أصبح لدى القوات الجوية الإسرائيلية الآن 45 طائرة من طراز "أدير"، بما في ذلك طائرة الاختبار (AS-15) المتمركزة في مركز اختبار الطيران تل نوف.

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