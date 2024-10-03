"من الدائرة الأكثر قربا من يحيى السنوار" :الجيش الإسرئيلي يؤكد اغتيال القيادي في حماس روحي مشتهى

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، اغتيال روحي مشتهى، الذي كان رئيسًا لحكومة حماس في قطاع غزة، قبل نحو ثلاثة أشهر. كما تم اغتيال سامح السراج الذي كان يتولى الحقيبة الأمنية في المكتب السياسي واللجنة التنفيذية لحركة حماس، وسامي عودة قائد جهاز الأمن العام في حماس.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي قادة حماس اختبأوا في مجمع تحت الأرض محصن ومجهز في شمال قطاع غزة والذي كان بمثابة مقر إقامة لقادة حماس، بعد الهجوم تجاه المجمع واغتيال المسلحين، ذكر الجيش أن حماس لم ينشر بيانا عن وفاتهم حتى لا يمس بنشاط عناصر التنظيم.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه بأن مشتهى أقام بالتعاون مع السنوار جهاز الأمن العام التابع لحماس وإنه قضى الى جانبه محكومية في السجن الإسرائيلي. ويعتبر مشتهى اليد اليمنى ليحيى السنوار واعتبر من أكثر المقربين له ومشاركا أيضا في اتخاذ القرارات ذات الطبيعة العسكرية، وعمل أيضا كرئيس للحكومة في قطاع غزة ومسؤول عن "ملف الأسرى" في المكتب السياسي للمنظمة وكان مسؤولا في السابق عن وزارة المالية.

وينتمي مشتهى الى "مجموعة السنوار" التي ضمت يحيى السنوار، قائد المنظمة في غزة، محمد الضيف- رئيس الذراع العسكرية الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في 13 تموز/يوليو الماضي، توفيق أبو نعيم، رئيس الأجهزة الأمنية ومشتهى.

وبما يتعلق بالقياديين الآخرين الذي أعلن الجيش عن اغتيالهما فالقيادي سامح السراج ، كان مسؤول ملف الأمن للمكتب السياسي واللجنة التنفيذية لحماس ، ومن المقربين جدا من يحيى السنوار ، وشغل سلسلة مناصب أمنية في قيادة حماس لقطاع غزة وذو علاقة لأجهزة الأمن التابعة لحماس بالإضافة الى كونه شريك في اتخاذ القرارات في الحركة.

وقبل ثلاث سنوات كشف أن حماس كانت تشغل في إسطنبول وحدة تجسس وسايبر سرية، بدون علم السلطات هناك- ومن كان يرأسها ويبعث بالتحديثات الى السنوار هو السراج.

أما القيادي سامي عودة- قائد جهاز الأمن العام في حماس، المسؤول عن بقاء حكم حماس في غزة، شغل في الماضي قائد الأمن الداخلي، وهو الجهاز المسؤول عن مكافحة التجسس في قطاع غزة، وهو جزء أساسي من حكم حماس وعمل عن قرب مع قادة المكتب السياسي في الحركة، وكان بمثابة اليد اليمنى لروحي مشتهى.