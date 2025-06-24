رشقات صواريخ متواصلة ؛ مقتل ثلاثة أشخاص في إصابة مباشرة لمبنى في بئر السبع | آخر المستجدات
قبل حوالي نصف من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أُطلقت صواريخ إيرانية عديدة على إسرائيل. • أعلن ترامب عن وقف إطلاق نار سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 7 صباحًا •
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اليوم 628 من الحرب في غزة، واليوم الثاني عشر من حرب إسرائيل وايران: قبل سريان وقف إطلاق النار، أطلق الإيرانيون عدة رشقات نارية باتجاه إسرائيل صباح اليوم (الثلاثاء). أُصيب مبنى شاهق إصابة مباشرة، ما أسفر عن إصابات بالغة وقتلى. أعلن ترامب الليلة الماضية التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أربع طائرات إيرانية مسيرة. ووردت أنباء عن انفجارات في طهران بعد إصدار إسرائيل إشعار إخلاء للمنطقة السابعة في المدينة.
رجال الإطفاء ينقذون ثلاثة مدنيين أحياء من تحت الأنقاض في بئر السبع
تم إجلاء 10 مصابين إلى غرفة الطوارئ في سوروكا: اثنان منهم أصيبا بجروح متوسطة، والبقية أصيبوا بجروح طفيفة
تزعم وكالة الأنباء الإيرانية SNN أن طهران أطلقت الجولة الأخيرة من الصواريخ على إسرائيل قبل سريان وقف إطلاق النار
صافرات الإنذار في حيفا ووسط إسرائيل
نجمة داوود الحمراء: لم يتم العثور على مشاهد أو إصابات في الشمال والشارون، باستثناء الأشخاص الذين أصيبوا في طريقهم إلى منطقة محمية والمتأثرين بالقلق.
أصيب فتى يبلغ من العمر 15 عامًا بجروح متوسطة جراء سقوط شظايا في الخضيرة، وأصيب رجل بجروح خطيرة أثناء توجهه إلى منطقة محمية في الشمال.
تحت أنقاض مبنى الملجأ: تم إنقاذ ثلاثة أشخاص كانوا محاصرين أحياء في موقع السقوط في بئر السبع
الموجة الخامسة من عمليات الإطلاق: تنبيهات إضافية قبل الإنذارات في شمال إسرائيل
تم رصد حوالي ثلاثة عمليات إطلاق في القصف الحالي، وتقارير عن سقوط شظايا اعتراضية في وسط إسرائيل
الأشخاص الذين قُتلوا في بئر السبع لم يكونوا في المنطقة المحمية
طائرتان "إنقاذ" علقتا في الجو قرب مطار بن غوريون ولم يُسمح لهما بالهبوط
إصابة مباشرة في بئر السبع: تأكيد مقتل ثلاثة جرحى
موجة ثالثة من الصفارات في وسط وجنوب اسرائيل
نجمة داوود الحمراء حول الهجوم في بئر السبع: 3 إصابات خطيرة - رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 30 عامًا ورجل يبلغ من العمر 20 عامًا، وإصابة واحدة متوسطة و5 إصابات طفيفة
توثيق: المبنى الذي أصيب بصاروخ إيراني في بئر السبع
تقرير التلفزيون الإيراني حول وقف إطلاق النار: "فرضت القوات المسلحة وقف إطلاق النار على العدو الصهيوني بعد نجاح عملية "بشارة النصر"
https://x.com/i/web/status/1937341659655864341
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المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء: إصابة خطيرة واثنان بجروح خطيرة وخمسة إصابات طفيفة جراء سقوط مباشر على مبنى في بئر السبع
وزير الخارجية الإيراني: إذا توقفت إسرائيل عن الهجوم اعتبارًا من الساعة 04:00 (3:30 بتوقيت اسرائيل) فلن نهاجم أيضًا
https://x.com/i/web/status/1937311435882922420
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