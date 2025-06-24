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اليوم 628 من الحرب في غزة، واليوم الثاني عشر من حرب إسرائيل وايران: قبل سريان وقف إطلاق النار، أطلق الإيرانيون عدة رشقات نارية باتجاه إسرائيل صباح اليوم (الثلاثاء). أُصيب مبنى شاهق إصابة مباشرة، ما أسفر عن إصابات بالغة وقتلى. أعلن ترامب الليلة الماضية التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض أربع طائرات إيرانية مسيرة. ووردت أنباء عن انفجارات في طهران بعد إصدار إسرائيل إشعار إخلاء للمنطقة السابعة في المدينة.