التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 60 هدفًا مسلحا في قطاع غزة خلال اليوم المنصرم
ماثيو ميلر في بيان إنّ بلينكن: "كرّر دعم الولايات المتّحدة لضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، لكنّه كرّر معارضته لعملية برية واسعة النطاق في رفح"
حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال اجتماع في واشنطن، يوم الاثنين، من مخاطر اجتياح رفح، مجدّداً التأكيد على رفض الولايات المتحدة لمثل هكذا عملية عسكرية واسعة النطاق.من شأنها أن"تعريض أكثر من 1.4 مليون مدني فلسطيني يعيشون هناك للخطر" وشدد على ضرورية"وجود بدائل لغزو بري كبير من شأنه أن يضمن بشكل أفضل أمن إسرائيل ويحمي المدنيين الفلسطينيين" وناقشا"الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية الإضافية على الفور واستدامتها لتلبية احتياجات المدنيين في غزة"
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تقرير: "نشطاء حماس والجهاد كانوا في مستشفى الشفاء قبل غارة الجيش الإسرائيلي"
قال شهود عيان لشبكة CNN إن "نشطاء حماس والجهاد كانوا في مستشفى الشفاء قبل غارة الجيش الإسرائيلي، ويقدر أن ما بين 400 و500 مسلح برفقة عائلاتهم قد وصلوا إلى هناك في منتصف مارس/آذار الجاري. وكان بعضهم أعضاء في الجناح السياسي وآخرون أعضاء في الجناح العسكري" وقال شهود إن "العديد منهم كانوا يحملون أسلحة داخل المستشفى".
الجيش الإسرائيلي: قصف أكثر من 60 هدفًا مسلحا في قطاع غزة خلال اليوم المنصرم
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "القوات الإسرائيلية تواصل القتال في حي الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع أنشطة الشاباك المستهدفة في مستشفى الشفاء شمال مدينة غزة. وخلال الـ 24 ساعة الماضية" وتابع البيان"قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 هدفا إرهابيا في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أنفاق هجومية ومباني عسكرية يقيم فيها الإرهابيون المسلحون" .
وأكد البيان على أنه“تم مهاجمة أهداف من الجو في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه سديروت خلال الليل،وفي مستشفى الشفاء وخانيونس تم القضاء على عدد من الإرهابيين وضبط العديد من الأسلحة والوسائل الحربية. ويستمر القتال أيضًا في وسط قطاع غزة حيث تم القضاء على الإرهابيين أيضًا"
https://twitter.com/i/web/status/1772518301920362712
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استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة رغم قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف النار
يتواصل القتال في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، غداة صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" بين حركة حماس وإسرائيل التي سارعت لإبداء امتعاضها من حليفها الأميركي لعدم تصويته ضد القرار كما فعل مراراً منذ اندلعت الحرب قبل أكثر من خمسة أشهر.
وفجر الثلاثاء، استهدفت غارات جوية عدّة أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود المغلقة مع مصر والتي تضاعف عدد سكانها خمس مرات منذ اندلعت الحرب، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة "فرانس برس".
حماس ترفض مقترح الاتفاق الأمريكي الذي قبلته إسرائيل
أعلنت حركة حماس، مساء الاثنين، رفضها الاقتراح الأمريكي الجديد بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي تم صياغته في الدوحة، والذي قبلته إسرائيل. وقالت الحركة في بيان: “قبل قليل أبلغنا الوسطاء بأن التنظيم متمسك بالموقف الذي عبر عنه في 14 آذار/مارس”.وأضافت: "إسرائيل لم تستجب لأي من مطالبنا الأساسية: وقف كامل لإطلاق النار، والانسحاب من قطاع غزة، وعودة النازحين، وتبادل الأسرى". واتهمت حماس “نتنياهو وحكومته المتطرفة بالمسؤولية الكاملة عن فشل جهود التفاوض”.
وفي السياق قال مسؤول إسرائيلي، الأحد المنصرم، إن "إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 700 إرهابي فلسطيني مسجونين في الدولة اليهودية مقابل إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيليا تم اختطافهم في 7 أكتوبر واحتجزهم منذ ذلك الحين مسلحون في قطاع غزة" ومن بين 700 أسير لدى إسرائيل، يقضي حوالي مائة منهم عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة القتل.
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الجيش الإسرائيلي يقصف مباني لـحزب الله جنوب لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، أن طائراته أغارت الليلة الماضية على مبانٍ لـحزب الله في منطقتي طير حرفا والظهيرة جنوب لبنان، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، إنه تم رصد إطلاق قذيفتين من لبنان خلال الليل صوب بلدة شلومي شمال إسرائيل وتمت مهاجمة مصادر إطلاق النيران.
وومن جهته أعلن حزب الله أنه قصف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، موقعين للجنود الإسرائيليين ردا على القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وقال الحزب في بيانين منفصلين إنه قصف مبنيين تستخدمهما القوات الإسرائيلية في شوميرا وشلومي «بالأسلحة المناسبة
حزب الله يعلن مقتل عنصره حسين علي دابوق، ليرتفع اجمالي القتلى إلى 248 في التصعيد مع إسرائيل
ترحيب دولي وعربي.. مجلس الأمن يصوت لأول مرة على "وقف فوري للنار" في غزة
تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قراراً يطالب بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، وهو مطلب سبق أن عطلته الولايات المتحدة مرات عدة لكنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه، ما يعني ضغطاً إضافياً على حليفتها إسرائيل.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن.
وأعقب التصويت، على القرار الذي تم تبنيه بغالبية 14 صوتاً مؤيداً وامتناع عضو واحد عن التصويت، تصفيقاً من أعضاء المجلس، الذي لم يتمكن مرات عديدة من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بسبب حق النقض (الفيتو) الأميركي.
وسائل إعلام إيرانية: رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية يسافر إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعة عناصر من الفصائل الإيرانية قتلوا في ضربات جوية مجهولة استهدفت محافظة دير الزور بشرق سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.