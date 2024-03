التغطية متواصلة: الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 60 هدفًا مسلحا في قطاع غزة خلال اليوم المنصرم

الجيش الإسرائيلي: قصف أكثر من 60 هدفًا مسلحا في قطاع غزة خلال اليوم المنصرم

قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "القوات الإسرائيلية تواصل القتال في حي الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع أنشطة الشاباك المستهدفة في مستشفى الشفاء شمال مدينة غزة. وخلال الـ 24 ساعة الماضية" وتابع البيان"قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 60 هدفا إرهابيا في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك أنفاق هجومية ومباني عسكرية يقيم فيها الإرهابيون المسلحون" .

وأكد البيان على أنه“تم مهاجمة أهداف من الجو في المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه سديروت خلال الليل،وفي مستشفى الشفاء وخانيونس تم القضاء على عدد من الإرهابيين وضبط العديد من الأسلحة والوسائل الحربية. ويستمر القتال أيضًا في وسط قطاع غزة حيث تم القضاء على الإرهابيين أيضًا"

