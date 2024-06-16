الإعلان عن مقتل جنديين أحدهما سقط يوم أمس السبت والثاني قُتل اليوم في معركة جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أسماء جنديين سقطا في معارك غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وبذلك ارتفعت حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية التي انطلقت عقب هجوم حماس المفاجئ على بلدات غلاف غزة إلى 307.

IDF

وأفاد الجيش في بيان بمقتل الرقيب تسور أفراهام 22 سنة من موديعين مكابيم ريعوت، مقاتل في دورية ناحال (934)، لواء ناحال، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

أما الآخر فهو الرقيب شالوم مناحيم 21 عاماً من بيت إيل، مقاتل في كتيبة الهندسة 601 فرقة عكفوت برزيل (الآثار الحديدية) (401)، سقط أمس (السبت) في معركة جنوب قطاع غزة.

IDF

وسقط الرقيب تسور أفراهام خلال المواجهات في منطقة رفح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في أحد المباني. وأصيب معه جندي بجروح خطيرة وجنديين آخرين بجروح متوسطة.