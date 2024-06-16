الإعلان عن مقتل جنديين أحدهما سقط يوم أمس السبت والثاني قُتل اليوم في معركة جنوب قطاع غزة
وسقط الرقيب تسور أفراهام خلال المواجهات في منطقة رفح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في أحد المباني وأصيب معه جندي بجروح خطيرة وجنديان آخران بجروح متوسطة
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أسماء جنديين سقطا في معارك غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وبذلك ارتفعت حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية التي انطلقت عقب هجوم حماس المفاجئ على بلدات غلاف غزة إلى 307.
وأفاد الجيش في بيان بمقتل الرقيب تسور أفراهام 22 سنة من موديعين مكابيم ريعوت، مقاتل في دورية ناحال (934)، لواء ناحال، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.
أما الآخر فهو الرقيب شالوم مناحيم 21 عاماً من بيت إيل، مقاتل في كتيبة الهندسة 601 فرقة عكفوت برزيل (الآثار الحديدية) (401)، سقط أمس (السبت) في معركة جنوب قطاع غزة.
وسقط الرقيب تسور أفراهام خلال المواجهات في منطقة رفح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في أحد المباني. وأصيب معه جندي بجروح خطيرة وجنديين آخرين بجروح متوسطة.