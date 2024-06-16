الإعلان عن مقتل جنديين أحدهما سقط يوم أمس السبت والثاني قُتل اليوم في معركة جنوب قطاع غزة

وسقط الرقيب تسور أفراهام خلال المواجهات في منطقة رفح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في أحد المباني وأصيب معه جندي بجروح خطيرة وجنديان آخران بجروح متوسطة

i24NEWS
i24NEWS
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A gauche : le Sgt Shalom Menachem, 21 ans, du 601e bataillon du Corps du génie de combat. A droite : Le sergent-chef Tzur Abraham, 22 ans, de l'unité de reconnaissance de la brigade Nahal.
A gauche : le Sgt Shalom Menachem, 21 ans, du 601e bataillon du Corps du génie de combat. A droite : Le sergent-chef Tzur Abraham, 22 ans, de l'unité de reconnaissance de la brigade Nahal.IDF

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أسماء جنديين سقطا في معارك غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة وبذلك ارتفعت حصيلة الجنود القتلى في العملية البرية التي انطلقت عقب هجوم حماس المفاجئ على بلدات غلاف غزة إلى 307.

IDF
الرقيب تسور أفراهام (22 سنة) مقاتل في دورية ناحال لواء ناحال سقط في معركة جنوب قطاع غزةIDF

وأفاد الجيش في بيان بمقتل الرقيب تسور أفراهام 22 سنة من موديعين مكابيم ريعوت، مقاتل في دورية ناحال (934)، لواء ناحال، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

أما الآخر فهو الرقيب شالوم مناحيم 21 عاماً من بيت إيل، مقاتل في كتيبة الهندسة 601 فرقة عكفوت برزيل (الآثار الحديدية) (401)، سقط أمس (السبت) في معركة جنوب قطاع غزة.

IDF
الرقيب شالوم مناحيم، 21 عاما، من بيت إيل، مقاتل في كتيبة الهندسة 601، سقط في معركة يوم السبت (انفجار مدرعة) جنوب قطاع غزة.IDF

وسقط الرقيب تسور أفراهام خلال المواجهات في منطقة رفح، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في أحد المباني. وأصيب معه جندي بجروح خطيرة وجنديين آخرين بجروح متوسطة.

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