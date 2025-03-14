تقرير: إسرائيل والولايات المتحدة تتوجهان الى دول إفريقية "لتوطين غزيين في أراضيها"

ذكرت وكالة أسوشيتد برس اليوم (الجمعة) أن إسرائيل والولايات المتحدة أجرتا اتصالات مع المسؤولين في السودان والصومال وأرض الصومال لمناقشة استخدام أراضيهم كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة. وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة تأتي كجزء من خطة الرئيس دونالد ترامب المقترحة لما بعد الحرب.

وتعكس الاتصالات تصميم الولايات المتحدة وإسرائيل على مواصلة الخطة. وقالت وكالة الأنباء: "نظرًا لأن الأماكن الثلاثة فقيرة، وفي بعض الحالات تعاني من العنف، فإن الاقتراح يلقي بظلال من الشك على هدف ترامب المعلن المتمثل في إعادة توطين الفلسطينيين في غزة في ’منطقة جميلة’ "

وقال مسؤولون سودانيون إنهم رفضوا مبادرات الولايات المتحدة، في حين قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال لوكالة أسوشييتد برس إنهم ليسوا على علم بأي اتصالات.

وفقًا للخطة التي قدمها الرئيس ترامب، سيتم نقل حوالي مليوني من سكان غزة بشكل دائم إلى أماكن أخرى. وبحسب قوله، فإن نيته كانت أن تقوم الولايات المتحدة "بشراء قطاع غزة"، وأن يتم تسليم أجزاء منه إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائه.

ولنتذكر أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع التقى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب برئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، وأوضح على خلفية تصريحاته السابقة: "نحن لا نقوم بترحيل أي شخص من غزة".