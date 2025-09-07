الدولة الأوروبية التي أعلنت أنها "لن تعترف بالدولة الفلسطينية"

قد يعجبك أيضًا -

عقد وزير الخارجية جدعون ساعر ووزير الخارجية الدنماركي لارس ليكي راسموسن مؤتمرًا صحفيًا في القدس اليوم (الأحد). وخلال الاجتماع، صرّح ممثل كوبنهاغن بأن بلاده "ليست مستعدة بعد للاعتراف بدولة فلسطينية"

وقال راسموسن إن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يكون مبنياً على حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً إلى جنب. "أنا لست ساذجاً، أعلم أن تحقيق ذلك سيكون صعباً جداً، لكن علينا العمل من أجل ذلك"، أشار، "من حيث المبدأ أنا أتفق مع ما قاله ساعر - أنه لا ينبغي أن يكون هناك اعتراف بدولة فلسطينية بدون سلام، ولكن يمكن القول من ناحية أخرى، أنه لن يكون هناك سلام إلا إذا كان هناك نوع من رؤية لدولة فلسطينية".

وفقًا لوزير الخارجية الدنماركي، فإن بلاده لن تعترف أبدًا بدولة فلسطينية تُحكم من قبل حماس أو أي منظمة مسلحة أخرى، بل فقط بدولة تعترف بإسرائيل وتكون ديمقراطية. من جانبه قال ساعر إن "الدول التي تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الحالي تتجاهل حقيقة هامة - السلطة الفلسطينية لا تستحق دولة. على الرغم من التزامها في اتفاقيات أوسلو"وعلى حد تعبيرة" السلطة لم تحارب الإرهاب أبدًا، بل تدفع للإرهابيين ولعائلاتهم، تروج للإرهاب وتدرس في المدارس قتل اليهود".

وذكر الاجتماع أيضًا أن الدنمارك تدعو إلى إطلاق سراح المختطفين من غزة، لكنها قلقة بشأن وضع سكان القطاع. وقال: "منذ البداية، قلنا إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ومع ذلك، نشعر بقلق بالغ إزاء الكارثة الإنسانية في غزة. ولهذا السبب دعوتُ إسرائيل مجددًا اليوم إلى وقف العملية العسكرية في غزة، وإدخال المزيد من المساعدات. كما أشعر بالقلق إزاء توسع الاستيطان في الضفة الغربية".

ناقش وزيرا الخارجية قرار تشكيل فريق مشترك للتعامل مع الشؤون الإنسانية في غزة، بما في ذلك عمليات الإجلاء الطبي من القطاع. ووفقًا لتضريحات ساعر، فقد أدى دخول المساعدات الإنسانية إلى انخفاض الأسعار في قطاع غزة. وأضاف: "قد تنتهي الحرب في غزة صباح الغد - إذا عاد جميع الرهائن، وإذا ألقت حماس سلاحها. هذا سيضمن مستقبل غزة وسكانها، الذين سيتحررون من حكم حماس الإرهابي"..

وأضاف الوزير الدنماركي في تطرقه للموضوع: "أرحب بأننا أنشأنا فريقاً مشتركاً يعمل على إخلاء المرضى من القطاع، هناك قلق عام في أوروبا بشأن المسألة الإنسانية ومسألة إخلاء المرضى من القطاع. كان سيكون أسهل لو سمحتم بنقل المرضى من غزة إلى القدس الشرقية، لكن لا يمكنني إجباركم على ذلك، رغم أن ذلك سينقذ الأرواح. يجب أن نشهد تقدماً ملموساً على الأرض فيما يتعلق بالمساعدات، هناك تقدم، لكن هناك حاجة للمزيد".

ساعر أجاب بأنه في إسرائيل يدرسون الإخلاء الطبي من غزة إلى دول عربية. وأبدى استعداداً وأضاف: "نحن منفتحون للعمل مع الدنمارك والاتحاد الأوروبي".

"هناك موجة هوس مناهضة لإسرائيل في أوروبا. أوروبا بحاجة إلى إسرائيل كما أن إسرائيل بحاجة إلى أوروبا"، قال ساعر خلال اللقاء. وتوجه إلى دول أوروبا قائلاً: "الاعتراف بدولة فلسطينية هو خطأ جسيم. لا يمكن فصل الاعتراف بدولة عن السلام - لأنه إذا فعلنا ذلك فسيكون من الصعب أكثر الوصول إلى السلام. الاعتراف بدولة فلسطينية يُعتبر مكافأة على السابع من أكتوبر".