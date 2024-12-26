كشف i24NEWS : 15 ألف جهاز بيجر حملها عناصر حزب الله "لم تنفجر" خلال الهجوم الذي قامت به إسرائيل

كشف المراسل العسكري لـ i24NEWSفي العبرية، يانون شالوم يتاح مساء الأربعاء أنه في هجوم "أجهزة البيجر" الذي وقع في لبنان - لم ينفجر ما لا يقل عن 15000 جهاز كان يحملها عناصر حزب الله في وقت التفعيل النهائي لتفجير هذه الأجهزة.

وعمليا، نحن نكشف هنا أن الهجوم وقع بالموعد النهائي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حيث أنه كانت هناك مخاوف بكشف التقنية التي استخدمتها إسرائيل. الهجوم كان من المفترض أن ينطلق مع بداية الحرب، حيث صرح مسؤول أمني "أن هذا كان سيقود إلى نجاج أكبر لإسرائيل".