نتنياهو من جنوب لبنان: “الحرب مستمرة ولا يزال هناك عمل يجب إنجازه”

أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة ميدانية إلى جنوب لبنان، حيث عقد اجتماع تقييم للوضع الأمني بمشاركة وزير الأمن يسرائيل كاتس ونائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تامر يدعي وقائد المنطقة الشمالية رَفي ميلو وعدد من كبار الضباط.

وقال نتنياهو خلال الزيارة إن “الحرب مستمرة، بما في ذلك داخل المنطقة العازلة”، مؤكداً أن المواجهة لم تنته بعد. وأضاف نتنياهو أن “الأعداء، وعلى رأسهم إيران ومحور الشر، جاءوا بهدف القضاء علينا، لكنهم باتوا اليوم يقاتلون من أجل البقاء”، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية “نجحت في إحباط تهديد التوغل من لبنان”، مضيفاً أنه تم تقليص خطر إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، إضافة إلى التعامل مع تهديدات الصواريخ التقليدية.

وتابع قائلاً: “ما نراه اليوم هو أننا نجحنا في إحباط تهديد الغزو من لبنان بفضل هذه المنطقة العازلة، وتقليص خطر نيران مضادة للدروع، والتعامل مع تهديدات الصواريخ، لكن لا يزال هناك عمل يجب إنجازه، وقد حققنا إنجازات كبيرة وسنواصل العمل”.