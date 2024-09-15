بعد كشف i24NEWS- التهديد ضد هضبة الجولان قد يتحقق: الحوثيون وصلوا إلى سوريا

نقلت شبكات التواصل الاجتماعي السبت عن مصدر في اليمن أكد وصول مقاتلين حوثيين من اليمن إلى الأراضي السورية. وزعمت الجماعة المسلحة اليمنية أن "هذا تمهيد لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل".

الكلام جاء بعد نشر i24NEWS حوارا خاصا مع مسؤول كبير في جنوب سوريا قال إنه "في الأيام الأخيرة، وصل عناصر حوثيين من العراق إلى جنوب البلاد - لفتح جبهة إطلاق نار جديدة- باستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل".

كما كشف خلال حديثه أنه خلال عملية التهريب من سوريا إلى الأردن من خلال أنفاق والتي يتولى حراستها الإيرانيون، وهي عملية تشبه التي تجري في غزة، ويهدف تهريب الأسلحة لتوصيلها الى الضفة الغربية وإلى تقويض الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية.