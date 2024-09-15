بعد كشف i24NEWS- التهديد ضد هضبة الجولان قد يتحقق: الحوثيون وصلوا إلى سوريا

أكد مصدر في اليمن أن مقاتلين حوثيين وصلوا سوريا • "هذا تمهيد لمرحلة جديدة في التصعيد ضد إسرائيل"• تأتي هذه الأمور على خلفية ما صرح به مسؤول سوري لـ i24NEWS كشف فيه وصول مقاتلين حوثيين لسوريا

i24NEWS
i24NEWS
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الحوثيون في اليمن، 22/5/2024
الحوثيون في اليمن، 22/5/2024AP Photo/Osamah Abdulrahman

نقلت شبكات التواصل الاجتماعي السبت عن مصدر في اليمن أكد وصول مقاتلين حوثيين من اليمن إلى الأراضي السورية. وزعمت الجماعة المسلحة اليمنية أن "هذا تمهيد لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل".

الكلام جاء بعد نشر i24NEWS حوارا خاصا مع مسؤول كبير في جنوب سوريا قال إنه "في الأيام الأخيرة، وصل عناصر حوثيين من العراق إلى جنوب البلاد - لفتح جبهة إطلاق نار جديدة- باستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل".

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مسؤول من جنوب سوريا يحذر بمحادثة غير عادية مع i24NEWS: "الحوثيون في طريقهم لحدود الجولان وهناك أنفاق للتهريب من الأردن"

كما كشف خلال حديثه أنه خلال عملية التهريب من سوريا إلى الأردن من خلال أنفاق والتي يتولى حراستها الإيرانيون، وهي عملية تشبه التي تجري في غزة، ويهدف تهريب الأسلحة لتوصيلها الى الضفة الغربية وإلى تقويض الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية.

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