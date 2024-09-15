بعد كشف i24NEWS- التهديد ضد هضبة الجولان قد يتحقق: الحوثيون وصلوا إلى سوريا
أكد مصدر في اليمن أن مقاتلين حوثيين وصلوا سوريا • "هذا تمهيد لمرحلة جديدة في التصعيد ضد إسرائيل"• تأتي هذه الأمور على خلفية ما صرح به مسؤول سوري لـ i24NEWS كشف فيه وصول مقاتلين حوثيين لسوريا
نقلت شبكات التواصل الاجتماعي السبت عن مصدر في اليمن أكد وصول مقاتلين حوثيين من اليمن إلى الأراضي السورية. وزعمت الجماعة المسلحة اليمنية أن "هذا تمهيد لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل".
الكلام جاء بعد نشر i24NEWS حوارا خاصا مع مسؤول كبير في جنوب سوريا قال إنه "في الأيام الأخيرة، وصل عناصر حوثيين من العراق إلى جنوب البلاد - لفتح جبهة إطلاق نار جديدة- باستخدام طائرات مسيرة ضد إسرائيل".
كما كشف خلال حديثه أنه خلال عملية التهريب من سوريا إلى الأردن من خلال أنفاق والتي يتولى حراستها الإيرانيون، وهي عملية تشبه التي تجري في غزة، ويهدف تهريب الأسلحة لتوصيلها الى الضفة الغربية وإلى تقويض الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية.