وصل إسرائيل بعد 11 دقيقة من إطلاقه – وتفكك في الجو: كافة التفاصيل حول اعتراض الصاروخ من اليمن

انطلقت صفارات إنذار غير عادية، صباح اليوم (الأحد)، في العديد من بلدات مركز إسرائيل، إثر إطلاق صاروخ باليستي من اليمن، سقطت شظاياه في منطقة اللد وسط إسرائيل.

وعلمت i24NEWS من مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ تفكك في الهواء، مما جعل من الصعب للغاية محاولة اعتراضه بنجاح، لأنه بعد التفكك كان لا بد من اعتراض الشظايا.

بالإضافة إلى ذلك، قام الجيش الإسرائيلي بالتحديث أنه "في الساعة 06:21 تم إطلاق صاروخ أرض-أرض من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية. ويبدو من الفحص الأولي أن الصاروخ تفكك في الهواء على ما يبدو. وتمت خلال الحدث عدة محاولات اعتراض من قبل منظومتي "السهم" و"القبة الحديدية"، وما زالت نتائجها قيد المراجعة، وتم تفعيل التحذيرات حسب السياسة. ويجري التحقيق في الحادث برمته."

وأضافت أنه "تم التعرف على الشظايا التي سقطت في مناطق مفتوحة وفي محطة قطار فاتي موديعين. ويعمل رجال الإطفاء على إخماد حريق اندلع في منطقة مفتوحة بالقرب من كفار دانيال". وأفاد الجيش الإسرائيلي كذلك أنه "يؤكد بيان الحوثيين، وفي الواقع استغرق الصاروخ 11 دقيقة للوصول إلى الهدف".

وفي وقت سابق أبلغنا الجيش أن التحقيق الذي أجراه يشير إلى أنه "تم إطلاق ثلاثة صواريخ اعتراضية في محاولة لاعتراض الصاروخ الباليستي (صاروخان سهمان وقبة حديدية). وتشير تقديرات القوات الجوية إلى أن هناك احتمالا كبيرا بأنه لم يضرب الأرض بشكل مباشر نتيجة تفككها في الجو ولا تزال ملابسات التفكك قيد التحقيق، كما أن محاولات الاعتراض ساهمت في الأمر".