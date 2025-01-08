مصدر أمني يكشف: "إسرائيل تنوي قصف مطار بيروت"

قال مسؤول أمني لقناة "العربية" و"الحدث" اليوم (الأربعاء)، إن إسرائيل تعتزم قصف مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إذا قامت قوة القدس الإيراني بتحويل أموال إلى حزب الله.

وترددت أنباء يوم الخميس الماضي عن محاولة إيران تهريب أموال وأسلحة إلى حزب الله باستخدام طائرة إيرانية هبطت في مطار العاصمة بيروت. وقامت السلطات الأمنية في المطار بتفتيش الطائرة الإيرانية وجميع متعلقات الركاب وتفتيش حقيبتين مشبوهتين تخصان دبلوماسيين.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن محادثات جرت مع الجانب الإيراني بشأن الطائرة. وأكدت المصادر أنها أبلغت الإيرانيين أن سلطات المطار ستصادر أي شحنة مشبوهة، وزعم دبلوماسي كان على متن الطائرة أن الحقائب "تحتوي على وثائق وأوراق وفواتير لدفع نفقات تستخدم لتشغيل السفارة الإيرانية في بيروت فقط". وقيل أيضاً إن هذا هو السبب أيضاً في السماح بدخول الحقائب، وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والتي تنص على أن "الدبلوماسيين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية الكاملة، أي أنهم لا يخضعون للتفتيش الشخصي أو المراقبة في البلد المضيف".