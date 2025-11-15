ذكرت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الجيش الإسرائيلي يعمل على بلورة خطة طوارئ بغزة في حال انهيار وقف النار في القطاع"، وتابعت"الخلافات حول تشكيل القوة الدولية بغزة ونزع سلاح حماس مستمرة، والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لا يزال مجمداً، بسبب الخلافات حول إنشاء القوة الدولية ومكوناتها وصلاحياتها، بالإضافة إلى نزع سلاح حماس".

وأضافت المصادر الإسرائيلية أن "الجيش يعمل بالتعاون مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر على بلورة خطة طوارئ لقطاع غزة في حال فشل خطة ترامب واستئناف القتال، ومن المتوقع عرض الخطة قريباً على المجلس الوزاري الأمني".

وتأكيداً لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، أشارت المصادر إلى "كيفية التعامل مع ملف عناصر حماس، حيث إن نحو 150 من عناصر حماس داخل نفق في منطقة رفح، إذ تبحث الأطراف المختلفة عدة حلول، بينها خيار تسليم أسلحتهم ونقلهم إلى تركيا"

