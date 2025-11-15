التغطية متواصلة| تقارير من لبنان: سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية في جنوب البلاد
ذكرت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، أن "الجيش الإسرائيلي يعمل على بلورة خطة طوارئ بغزة في حال انهيار وقف النار في القطاع"، وتابعت"الخلافات حول تشكيل القوة الدولية بغزة ونزع سلاح حماس مستمرة، والانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب لا يزال مجمداً، بسبب الخلافات حول إنشاء القوة الدولية ومكوناتها وصلاحياتها، بالإضافة إلى نزع سلاح حماس".
وأضافت المصادر الإسرائيلية أن "الجيش يعمل بالتعاون مع المبعوث الأميركي جاريد كوشنر على بلورة خطة طوارئ لقطاع غزة في حال فشل خطة ترامب واستئناف القتال، ومن المتوقع عرض الخطة قريباً على المجلس الوزاري الأمني".
وتأكيداً لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية، أشارت المصادر إلى "كيفية التعامل مع ملف عناصر حماس، حيث إن نحو 150 من عناصر حماس داخل نفق في منطقة رفح، إذ تبحث الأطراف المختلفة عدة حلول، بينها خيار تسليم أسلحتهم ونقلهم إلى تركيا"
رئاسة السلطة الفلسطينية تطالب بإدخال بيوت جاهزة لمواجهة قسوة الطقس بغزة
ناشدت رئاسة السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، دول العالم، وخاصة الإدارة الأميركية، وكذلك الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالضغط على إسرائيل للإسراع في إدخال البيوت الجاهزة والخيام للقطاع، وذلك لمواجهة الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة المواطنين للخطر، حيث إن ما تبقى في غزة من خيام متهالكة وممزقة لا يمنع دخول الأمطار ولا يوفر الحماية للمواطنين.
وطالبت الرئاسة برفع القيود والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة والخيام، ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعرض حياة الأطفال والنساء وكبار السن إلى مخاطر جسيمة.
تقرير: هجوم جديد من مسلحين بالسويداء على نقاط للأمن بمنطقة المزرعة
حث المندوب الأميركي مايك والتز، مجلس الأمن على تبني خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، مؤكداً أن مشروع القرار الأميركي هو تجديد لالتزام واشنطن بالسلام. ويصوت مجلس الأمن الدولي، الاثنين، على مشروع القرار الأميركي بشأن خطة دونالد ترامب للسلام في غزة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وفي مقال نشره والتز في "واشنطن بوست" Washington Post، تطرق فيه لمشروع القرار الأميركي المتعلق بغزة في مجلس الأمن، أشار والتز كذلك إلى أن مشروع القرار سيمكن الشعب الفلسطيني وليس حماس من حكم غزة.