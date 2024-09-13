التغطية متواصلة | حزب الله يطلق سربًا من الطائرات المسيرة على شمال إسرائيل، ولا إصابات

قال حزب الله ،اليوم الجمعة، إن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قدم الشكر لحسن نصر الله على دعمه للحركة في الصراع مع إسرائيل"، وشكر السنوار أيضاً "نصر الله على الرسالة التي بعث بها لتقديم التعازي بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس في يوليو/تموز المنصرم بطهران".

ونقلت وسائل إعلام تابعة لحزب الله عن السنوار قوله لنصر الله": "شاكرين لكم تضامنكم الممزوج ‏بالمشاعر الصادقة والنبيلة، الذي عبرت عنه أفعالكم المباركة في جبهات محور المقاومة، إسناداً ودعماً ‏وانخراطاً في هذه المعركة".

جاء ذلك في أول رسالة معلنة بينهما منذ أن أصبح السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحماس في أغسطس/أرب المنصرم.