التغطية متواصلة | حزب الله يطلق سربًا من الطائرات المسيرة على شمال إسرائيل، ولا إصابات
ونقلت وسائل إعلام تابعة لحزب الله عن السنوار قوله لنصر الله": "شاكرين لكم تضامنكم ، الذي عبرت عنه أفعالكم المباركة في جبهات محور المقاومة، إسناداً ودعماً وانخراطاً في هذه المعركة".
قال حزب الله ،اليوم الجمعة، إن "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار قدم الشكر لحسن نصر الله على دعمه للحركة في الصراع مع إسرائيل"، وشكر السنوار أيضاً "نصر الله على الرسالة التي بعث بها لتقديم التعازي بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس في يوليو/تموز المنصرم بطهران".
ونقلت وسائل إعلام تابعة لحزب الله عن السنوار قوله لنصر الله": "شاكرين لكم تضامنكم الممزوج بالمشاعر الصادقة والنبيلة، الذي عبرت عنه أفعالكم المباركة في جبهات محور المقاومة، إسناداً ودعماً وانخراطاً في هذه المعركة".
جاء ذلك في أول رسالة معلنة بينهما منذ أن أصبح السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحماس في أغسطس/أرب المنصرم.
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "هناك هجمات على أطراف قرى طير حرفا والجبين ومجدل زون في قضاء جنوب لبنان".
الجيش الإسرائيلي:نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم الجمعة،"إثر التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 14:22 - 14:29 حول تسلل طائرة معادية إلى منطقة الجليل الغربي، تم تحديد هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية وسقط في المنطقة، ولا إصابات"، وتابع"إلحاقاً للإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة اليافطة، فهذه تنبيهات خاطئة"
وأضاف البيان"إثر التنبيهات التي تم تفعيلها عند الساعة 14:47 حول تسلل طائرة معادية في منطقة الزريعات والشمارة، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه اجتاز الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات"
الجيش الإسرائيلي :"حزب الله يطلق سربًا من الطائرات المسيرة على شمال إسرائيل
في الوقت الذي أطلق فيه حزب الله سربًا من الطائرات بدون طيار على إسرائيل، اليوم الجمعة، أصابت إحدى الطائرات بدون طيار مبنى بالقرب من بلدة روش بينا في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله أطلق حوالي 20 صاروخًا باتجاه صفد، مما أدى إلى إطلاق الإنذارات في المدينة وإشعال حريق في الغابات خارجها مباشرة".
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإسباني جهود وقف النار في غزة
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الجمعة، مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في مستهل زيارته إلى مدريد للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وفق بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية.
وأوضح البيان أن "اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في غزة، والجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع". وثمن وزير الخارجية المصري "موقف مدريد الداعم للقضية الفلسطينية، وخاصة قرارها الحكيم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية"، مشيراً إلى تطلع القاهرة لاعتراف مزيد من الدول بفلسطين، باعتبار ذلك ركيزة رئيسية لتحقيق السلام بالشرق الأوسط.
استطلاع رأي في إسرائيل: "فوز الليكود بنحو 24 مقعداً، مقابل 32 مقعداً في الوقت الحالي"
أظهر استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، أن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون أكبر حزب منفرد في البرلمان إذا أجريت انتخابات الآن، مما يؤكد التعافي التدريجي لشعبية الحزب بعد هجمات 7 أكتوبر.
وذكر الاستطلاع، المنشور في صحيفة "معاريف" اليسارية، فوز الليكود بنحو 24 مقعداً، مقابل 32 مقعداً في الوقت الحالي، وهي أعلى نتيجة له في استطلاع للصحيفة منذ 7 أكتوبر.
وحصل حزب تحالف الوحدة الوطنية بقيادة الجنرال السابق المنتمي لتيار الوسط بيني غانتس في الاستطلاع على 21 مقعداً.
ووفقا للاستطلاع، سيخسر الائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو، ويضم مجموعة من الأحزاب القومية الدينية واليهودية المتزمتة دينياً أي انتخابات تعقد الآن، إذ قد يحصل على 53 مقعداً في البرلمان المكون من 120 مقعداً، مقابل 58 لكتلة المعارضة الرئيسية.
لكن تحسن شعبية ليكود يظهر مدى التقدم الذي أحرزه نتنياهو منذ العام الماضي عندما تضررت مكانته بسبب الغضب الشعبي إزاء الإخفاقات الأمنية عندما شن مسلحو حركة "حماس" هجمات على بلدات بجنوب إسرائيل.