سبعة إصابات جراء استهداف صاروخي إيراني لمبنى في بئر السبع || تغطية متواصلة
تقارير من إيران: انفجار ضخم في حي ليفيزان بطهران، حيث يسكن كبار قادة الحرس الثوري. • في وقت سابق، تم اعتراض طائرة مسيرة بمنطقة الكرايوت وثلاث طائرات في منطقة البحر الميت.
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اليوم الثامن من حرب إسرائيل وايران : تم تفعيل الإنذارات صباح اليوم (الجمعة) في جميع أنحاء جنوب إسرائيل، حيث أصاب صاروخ إيراني مبنى في بئر السبع، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة في المكان. وفي وقت سابق، تم تفعيل صافرات الإنذار أيضًا في منطقة البحر الميت، وتم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من إيران، دون وقوع إصابات. أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار ضخم في حي ليفيزان بطهران، حيث يسكن كبار قادة الحرس الثوري.
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زعمت وكالة أنباء هرانا، التي تعمل من الولايات المتحدة والمرتبطة بنشطاء حقوق الإنسان، أن الهجمات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل أكثر من 650 شخصًا وإصابة أكثر من 2000 آخرين
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الكرملين: "الاستخدام الأمريكي للأسلحة التكتيكية في إيران تطور كارثي"
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وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، بعد محادثته مع وزير الخارجية روبيو: "لا يزال الوضع في الشرق الأوسط خطيرًا. نحن عازمون على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. هناك فرصة دبلوماسية سانحة الآن - خلال الأسبوعين المقبلين - للتوصل إلى حل"
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أفادت وسائل إعلام إيرانية بهجوم إسرائيلي على منطقة سپيردود الصناعية في محافظة جيلان. وأصدر الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية تحذيرًا بإخلاء المنطقة
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وزير الأمن يسرائيل كاتس: "الأمين العام لحزب الله لا يتعلم درسًا من أسلافه، ويهدد بالعمل ضد إسرائيل وفقًا لتعليمات الديكتاتور الإيراني. أنصح الوكيل اللبناني بأن يتوخى الحذر، وأن يفهم أن إسرائيل قد نفد صبرها مع الإرهابيين الذين يهددونها. إذا وُجد إرهاب، فلن يكون هناك حزب الله"
كتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على حسابه في X: "العدو الصهيوني يعاقب الآن"
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المتحدث باسم الكرملين: "التدخل الأمريكي في إيران قد يجعل الوضع أكثر خطورة"
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وزارة الصحة: 54 مصابًا وصلوا إلى المستشفيات خلال الليل وصباح اليوم جراء إطلاق الصواريخ من إيران.
وصل 54 مصابًا إلى المستشفيات خلال الليل وصباح اليوم جراء إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل. ووفقًا لوزارة الصحة، من بين المصابين شخص واحد بإصابات متوسطة و46 بإصابات طفيفة. وسجلت 7 إصابات طفيفة بالاستهداف الصاروخي في بئر السبع