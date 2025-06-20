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اليوم الثامن من حرب إسرائيل وايران : تم تفعيل الإنذارات صباح اليوم (الجمعة) في جميع أنحاء جنوب إسرائيل، حيث أصاب صاروخ إيراني مبنى في بئر السبع، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح طفيفة في المكان. وفي وقت سابق، تم تفعيل صافرات الإنذار أيضًا في منطقة البحر الميت، وتم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من إيران، دون وقوع إصابات. أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار ضخم في حي ليفيزان بطهران، حيث يسكن كبار قادة الحرس الثوري.