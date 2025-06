تقرير: تم رصد عدة طائرات بوينج 747 على الرادار وهي تغادر الصين في طريقها إلى إيران، مما أثار مخاوف من أن الحزب الشيوعي يساعد إيران في نقل البضائع أو الأشخاص

https://x.com/i/web/status/1935856415823798639