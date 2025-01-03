التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعترض قذيفة أطلقت من وسط قطاع غزة، والوفد الإسرائيلي المفاوض يغادر إلى قطر

غادر وفد المفاوضين الإسرائيليين إلى قطر، للمشاركة في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس، وذلك غداة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مغادرة الوفد، بحسب ما أورته القناة الإسرائيلية(12)، اليوم الجمعة.

ومن المتوقع أيضاً أن يصل وفد من حركة حماس إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات، وسط تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بأن المحادثات وصلت إلى "طريق مسدود"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأعلن مكتب نتنياهو، الخميس، الموافقة على إرسال وفد إسرائيلي جديد إلى قطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس.

لمتابعة اتغطية السابقة اضغط هنا