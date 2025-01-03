التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يعترض قذيفة أطلقت من وسط قطاع غزة، والوفد الإسرائيلي المفاوض يغادر إلى قطر
من المتوقع أيضاً أن يصل وفد من حركة حماس إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات، وسط تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بأن المحادثات وصلت إلى "طريق مسدود"،
غادر وفد المفاوضين الإسرائيليين إلى قطر، للمشاركة في محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس، وذلك غداة موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على مغادرة الوفد، بحسب ما أورته القناة الإسرائيلية(12)، اليوم الجمعة.
ومن المتوقع أيضاً أن يصل وفد من حركة حماس إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات، وسط تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بأن المحادثات وصلت إلى "طريق مسدود"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأعلن مكتب نتنياهو، الخميس، الموافقة على إرسال وفد إسرائيلي جديد إلى قطر لاستئناف المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والرهائن مع حركة حماس.
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الجيش الإسرائيلي: يطلب من سكان جنوب لبنان الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها
طلب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي على منصة"إكس"، مساء اليوم الجمعة، من سكان جنوب لبنان الانتقال جنوبًا إلى خط القرى ومحيطها حتى إشعار آخر"، وتابع"لا ينوي الجيش استهدافكم ولذلك يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر. كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر"
وأكد افيخاي على أنه"يرجى عدم العودة الى القرى التالية: الضهيرة, الطيبة, الطيري, الناقورة, أبو شاش, ابل السقي, البياضة, الجبين, الخريبة, الخيام, خربة, مطمورة, الماري, العديسة, القليعة, ام توته، صليب, ارنون, بنت جبيل, بيت ليف, بليدا, بني حيان, البستان, عين عرب مرجعيون, دبين, دبعال, دير ميماس, دير سريان, حولا, حلتا, حانين, طير حرفا, يحمر, يارون, يارين, كفر حمام, كفر كلا, كفر شوبا, الزلوطية, محيبيب, ميس الجبل, ميسات, مرجعيون, مروحين, مارون الراس, مركبا, عدشيت القصير, عين ابل, عيناتا, عيتا الشعب, عيترون, علما الشعب, عرب اللويزة, القوزح, رب ثلاثين, رامية, رميش, راشيا الفخار, شبعا, شيحين, شمع, طلوسة"
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https://x.com/i/web/status/1875173821692473509
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