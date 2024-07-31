نشر أول: إصدار تعليمات لوزراء إسرائيليين كانوا بطريقهم لمجدل شمس بعدم الوصول لهناك

مؤشرات الى تصعيد الأوضاع في الشمال: بعد أيام قليلة من الهجوم المأساوي في مجدل شمس - التي قُتل فيه 12 طفلاً بصاروخ تتهم إسرائيل حزب بإطلاقه - وعلم اليوم (الأربعاء) أن وزراء من الحكومة، الذين جاءوا لتقديم التعازي وطلب منهم العودة الى مركز البلاد- بسبب اعتبارات أمنية.

ويشار إلى أن إسرائيل نفذت أمس عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية ردا على الهجوم في مجدل شمس، واستهدفت العملية مساعد نصر الله ورقم 2 في حزب الله فؤاد شكر. وهذا الأمر قد يؤدي الى إشعال المنطقة الشمالية، والذي يضاف اليه اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الليلة في طهران.