سموتريتش: “المقترح المصري لحماس استسلام مهين وخطر وجودي على دولتنا”

خلال تطرقه للخطوط العريضة لصفقة الرهائن الجديدة قال رئيس الصهيونية الدينية/هتصيونوت هداتيت، بتسلئيل سموتريش، الأحد إن "الموافقة على الصفقة هو استسلام مهين، يمنح النصر للنازيين على ظهور مئات من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين سقطوا في المعركة، وتصدر حكم الإعدام على المختطفين غير المشمولين بالصفقة، وفوق كل ذلك - تشكل خطراً وجودياً على الدولة".

ووجه سموتريتش كلامه لرئيس الوزراء: "إذا قررت رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح - فلن يكون للحكومة التي ترأسها أي حق في الوجود".

وأشارت مصادر في وقت سابق إلى أن حماس راضية عن التغييرات التي شملها المقترح المصري وجاء أيضا أن هناك احتمالا بأن يطلب من فريق التفاوض الإسرائيلي الحضور إلى القاهرة، وفقا لرد حماس على الخطوط العريضة المصرية. وتأتي هذه الأمور بعد أن نشرت تقارير أجنبية أن وفدا من حماس بصدد التوجه إلى القاهرة لبحث "المقترح الجديد لوقف إطلاق النار".

Tomer Neuberg/Flash90

ورد رئيس المعارضة يائير لابيد على تحذير الوزير سموتريتش بصدد قبول نتنياهو عقد صفقة مع حماس وفق الخطوط التي وضعها الفريق المصري بنشر تغريدة قال فيها: "الحكومة لديها أغلبية في الشعب لإبرام صفقة رهائن، ولديها أغلبية في الكنيست لإبرام صفقة رهائن، وطالما ذكر سموتريتش النازيين، فهذا بالضبط ما لم يكن لدى اليهود إبان المحرقة: حكومة يهودية تنقذهم".