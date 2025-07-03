المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شنّ الجيش الإسرائيلي اليوم غارة جوية على عنصر يعمل لصالح "فيلق القدس" الإيراني في قرية سيل بلبنان. كان العنصر متورطًا في تهريب أسلحة والترويج لأعمال عدائية ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن. ويُشير الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه محاولة أخرى من القوات الإيرانية لترسيخ وجودها في المنطقة الشمالية، من خلال وكلائها على الأرض، والعمل ضد إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية .