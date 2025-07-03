طائرة مسيرة تستهدف عنصرا من فيلق القدس الإيراني قرب بيروت | كافة التحديثات
تقرير: حماس تدرس مقترح وقف إطلاق النار • تقرير: حماس تتشاور مع الفصائل الفلسطينية • طائرة مسيرة تستهدف عنصرا من فيلق القدس الإيراني قرب بيروت
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اليوم 636 من الحرب: سيلتقي عيدان ألكسندر، الناجي من الأسر، وهو مواطن أمريكي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا في واشنطن اليوم (الخميس). نتنياهو سيعقد اجتماعا للكابينيت الليلة لمناقشة قضية غزة. تقرير: وفد قطري سيصل إلى القاهرة اليوم في إطار المفاوضات.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شنّ الجيش الإسرائيلي اليوم غارة جوية على عنصر يعمل لصالح "فيلق القدس" الإيراني في قرية سيل بلبنان. كان العنصر متورطًا في تهريب أسلحة والترويج لأعمال عدائية ضد المواطنين الإسرائيليين وقوات الأمن. ويُشير الجيش الإسرائيلي إلى أن هذه محاولة أخرى من القوات الإيرانية لترسيخ وجودها في المنطقة الشمالية، من خلال وكلائها على الأرض، والعمل ضد إسرائيل من داخل الأراضي اللبنانية .
تقرير تركي: "حماس تدرس قبول المقترح القطري المصري لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد وتجري مشاورات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية"
زار قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، الجنرال مايكل كوريلا، أمس ضيفًا على رئيس الأركان إيال زامير. وخلال زيارته، عُقدت جلسة مشتركة مع كبار القادة، حيث عُرضت ما تم انجازه في الحرب في ايران والوضع في مسارح العمليات القريبة والبعيدة.
نفّذ الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود وجهاز الأمن العام (الشاباك) عملياتٍ في مئات القرى لإحباط الأنشطة المسلحة في الضفة الغربية. وفي إطار هذه العملية، أُلقي القبض على نحو 400 مطلوب، من بينهم ست خلايا مسلحة كانت تُخطط لشنّ هجمات، واستُجوب مئات المشتبه بهم. كما صودرت نحو 160 قطعة سلاح وأكثر من مليون شيكل استُخدمت لأغراض عدائية.
تقرير: وزارة داخلية حماس تحظر التعامل مع صندوق المساعدات الإنسانية العالمي الأمريكي
تقرير مصري: هكذا ستسير عملية الإفراج عن الرهائن: سيتم إطلاق سراح 10 رهائن أحياء و18 جثامين على خمس دفعات على مدار 60 يومًا. في اليوم العاشر، ستُقدم معلومات إلى إسرائيل حول الحالة الصحية للمحتجزين المتبقين. سيضمن الوسطاء استمرار المفاوضات خلال وقف إطلاق النار
قناة الميادين اللبنانية: المنزل الذي دمر صباح اليوم في قرية قلعه كان هدفا لغارة جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي
https://x.com/i/web/status/1940713162187460960
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قناة الحدث السعودية: بعد اغتيال نصر الله خرج من حزب الله نحو 2000 عنصر والآن يقدر عدد العناصر في التنظيم بنحو 60 ألف عنصر