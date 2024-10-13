تفاصيل لتحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي لانفجار المسيرة "صياد 107" قرب بنيامينا وهذه مميزاتها

كشف تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي أن المسيرة التي انفجرت بالقرب من راموت مناشيه بمنطقة بنيامينا وسط إسرائيل، والذي يبدو أنها من طراز صياد 107، كانت احدى مسيرتين تسللتا من لبنان عن طريق البحر.

رصدت منظومات الكشف المسيرات وتم اعتراض واحدة منها أمام شواطئ نهاريا ، في حين أن الأخرى كانت تحت ملاحقة جوية لطائرات ومقاتلات حربية، لكن الاتصال مع المسيرة انقطع، وبعد دقائق طويلة انفجرت وتسببت بعشرات الإصابات. ويحقق سلاح الجو الإسرائيلي حاليا عن سبب عدم رصد المسيرات ولم لم تنطلق صافرات الإنذار.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء عن إصابة 67 شخصا جراء هجوم المسيرات قرب راموت مناشيه، أربعة منهم حالتهم خطيرة.

ما هي مميزات المسيرة التكتيكية "صياد 107"؟

توغلت في الأراضي الإسرائيلية عشرات المرات خلال الحرب وألحقت أضرارا بمئات المباني والمواقع. وهذا هو النموذج المسؤول عن ضرب المبنى في نهاريا في 9 أيلول/سبتمبر.

ومن مهام هذا الطراز من المسيرات ، هو جمع المعلومات الاستخبارية والهجوم، ومدى طيرانها حوالي 100 كم، وطول جناحها 1.5- متر.