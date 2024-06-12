اندلاع حرائق بعد إطلاق حزب الله أكثر من 170 صاروخا تجاه بلدات شمال إسرائيل
الجيش الإسرائيلي استهدف المنطقة التي انطلقت منها الرشقات الصاروخية تجاه إسرائيل
شهدت البلدات الشمالية في إسرائيل صباح اليوم حالة من التوتر بعد الرشقات الصاروخية الكثيقة التي أطلقها حزب الله تجاه البلدات في الجليل الأعلى ومنطقة مرج بن عامر والتي تواصلت على مدار ساعة من الزمن، حيث أطلق في غضون ساعة أكثر من 170 قذيفة.
https://twitter.com/i/web/status/1800826191093313556
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ووفقا لنجمة داوود الحمراء لم تسفر هذه القذائف عن اية إصابات، وتلقى السكان في البلدات في خط التماس رسالة توصي ببقائهم قرب "الأماكن المحمية" في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته هاجمت منطقة يارون جنوب لبنان والتي انطلقت منها الرشقات الصاروخية تجاه البلدات في شمال إسرائيل.
في المقابل، وبعد الرشقات اندلعت حرائق في ثلاث مواقع مركزية، الأولى في "عامي عاد" حيث تعمل قوات الإنقاذ على إخمادها، وأدى الأمر الى اغلاق الشارع 85 أمام حركة السير، في حين تعمل قوات الإنقاذ على إخماد حريق اندلع في غابة قرب مدينة صفد، كما اندلع حريق قرب بلدة بيت جن الدرزية حيث تعمل قوات الإنقاذ على إخماد الحريق.
ويشار الى أن غارة استهدفت مساء أمس قيادي كبير في حزب الله طالب سامي عبد الله حيث قتل جراء هجوم جوي إسرائيلي في منزل ببلدة جويا قضاء صور، واستهدفت الغارة اجتماعا رفيعا لقادة حزب الله ما أسفر عن مقتل ثلاثة قادة آخرين معه في الغارة الجوية.