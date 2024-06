اندلاع حرائق بعد إطلاق حزب الله أكثر من 170 صاروخا تجاه بلدات شمال إسرائيل

شهدت البلدات الشمالية في إسرائيل صباح اليوم حالة من التوتر بعد الرشقات الصاروخية الكثيقة التي أطلقها حزب الله تجاه البلدات في الجليل الأعلى ومنطقة مرج بن عامر والتي تواصلت على مدار ساعة من الزمن، حيث أطلق في غضون ساعة أكثر من 170 قذيفة.

