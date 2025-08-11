وزير إسرائيلي: الاستيطان اليهودي في غزة سيعود بالفائدة على الغزيين!

قد يعجبك أيضًا -

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حليفه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صباح الاثنين، عقب قرار الكبنيت بالسيطرة على مدينة غزة، مدعيًا أن هذا القرار لا يُفضي إلى النصر. ورأى سموتريتش أن الطريق الوحيد للسلام والأمن، هو أن يكون في غزة استيطان.

وقال سموتريتش: "إنه لا يُمكن إرسال الجيش في مناورة برية مكلفة وخطيرة ليتم إيقافه في منتصف الطريق، وإن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق جزئي يُفرج عن نصف المختطوفين ومن ثم يتم إيقاف القتال". وحذّر سموتريتش، الوزير الوحيد الذي عارض الاقتراح، من تزايد الضغوط الدولية، ونفاد صبر الولايات المتحدة.

وكشف الوزير أن نتنياهو غيّر مساره 180 درجة عن الخطط الأصلية، وفشل في ضمان سيطرة إسرائيل على المجال الإنساني في غزة. ورغم انتقاداته اللاذعة، أعلن سموتريتش أنه سيواصل العمل لتغيير المسار من داخل الحكومة قائلا:" لن ننسحب منها ما دُمنا نؤثر عليها"، وأيد مناورة برية واسعة تُبقي أجزاءً كبيرة من القطاع تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية، بل وحتى الاستيطان الإسرائيلي فيها، "كوسيلة للحفاظ على الأمن"، على حد وصفه.

علاوةً على ذلك، أعلن سموتريتش عن نيته تخصيص مبلغ قانوني يقارب 3 مليارات شيكل لإنشاء مراكز إضافية لتوزيع المساعدات على سكان غزة. وانتقد سموتريتش رئيس حزب شاس المُشارك في الحكومة، أريه درعي، الذي يؤيد صفقة جزئية مع حماس. مشيرا إلى أنه هو:" من يحرك نتنياهو".

من جهة أخرى، قال الوزير عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت"، إنه على الرغم من أن لحزبه "عوتسما يهوديت" اقصى اليمين المتشدد، تحفظا على كيفية القتال في غزة، إلا أنه ينبغي دعم الخط الذي يقوده نتنياهو. وقال إلياهو:" يجب أخذ نتنياهو وتحريكه إلى الاتجاه الصحيح. أعتقد أن الاستيطان اليهودي في غزة سيجلب السلام، وسيفيد أيضًا السكان".

وأضاف:" يحرك نتنياهو السفينة في الاتجاه الصحيح. هل هو سريع بما فيه الكفاية؟ هل يتم ذلك بوتيرتنا؟ الإجابة هي لا. هل هناك أشياء أود تغييرها؟ الإجابة هي نعم. لكن في الوقت الحالي، يتبنى رئيس نتنياهو الخط الذي نتحدث عنه، وهو: الحسم، وأعتقد أننا يجب أن ندعمه".