تغطية متواصلة:الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة جاءت من العراق وأنباء عن مقتل 19 من الحرس الثوري جراء انفجار أجهزة البيجر في سوريا

بلينكن: تم إحراز تقدم في الآونة الأخيرة على طريق التوصل إلى الصفقة، واستكمالها يعتمد على الإرادة السياسية

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته للقاهرة إنه "في الشهر والنصف الماضيين، تم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وأنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن 15 مادة من أصل 18 مادة. من الاتفاقية. ووفقا له، "يجب أيضا حل الأجزاء المتبقية. إنها مسألة إرادة سياسية".