تغطية متواصلة:الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة جاءت من العراق وأنباء عن مقتل 19 من الحرس الثوري جراء انفجار أجهزة البيجر في سوريا
جاء القرار المشترك على خلفية زيارة بلينكن الى مصر• وأفيد أن مصر لا تعتمد على الولايات المتحدة لحل القضية-لأنها تعتقد بأنها تعمل وفقا لدوافع سياسية فقط ولا تمارس ضغوطا على نتنياهو
اليوم الـ 348 للحرب: تم اعتراض طائرة مسيرة انطلقت من العراق هذا الصباح في منطقة طبريا، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الأربعاء). وفي الشمال: تمت مهاجمة عدد من الأهداف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان. وفي قطاع غزة: مقتل ثلاثة مقاتلين من جفعاتي ومسعفة خلال القتال في رفح
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وزير الخارجية اللبناني: تفجير أجهزة الاتصال "ينذر بنشوب نزاع أوسع"
القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين يقول إن الجماعة تواجه "مرحلة جديدة" والعقاب آت لا محالة
تقارير في سوريا: النظام أصدر تعليماته لقوات الأمن بإيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية
قالت مصادر لموقع "كل العاصمة" الإخباري التابع للمعارضة السورية، إن الحكومة السورية أصدرت بلاغا إلى كافة القوى الأمنية والوحدات العسكرية، بضرورة إيقاف تشغيل الأجهزة اللاسلكية وفصل لوحات المفاتيح واستخدام الاتصالات الأرضية.
أنباء عن انفجارات جديدة لأجهزة بايجر في مناطق في لبنان
https://x.com/i/web/status/1836409508064571767
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سمع دوي انفجارات بالتزامن مع تشييع نجل النائب عن حزب الله علي عمار في الضاحية الجنوبية
قائد قيادة المنطقة الشمالية: "عازمون على تغيير الواقع الأمني ومستعدون لأي مهمة"
أشار قائد قيادة المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين إلى احتمال اندلاع حرب على الحدود اللبنانية، معتبرا أن "المهمة واضحة وهي تغيير الواقع الأمني في أسرع وقت ممكن. والقوات في ذروة الاستعداد لأي مهمة". في غضون ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش أنهى هذا الأسبوع تمرينين للاستعداد القتالي في الشمال، وتدربت القوات على سيناريوهات تحاكي المناورة في أراضي العدو، وسيناريوهات إخلاء الجرحى من ساحة المعركة تحت النار، وعمل القيادات المختلفة والدفاع عن الشمال.
بلينكن: تم إحراز تقدم في الآونة الأخيرة على طريق التوصل إلى الصفقة، واستكمالها يعتمد على الإرادة السياسية
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته للقاهرة إنه "في الشهر والنصف الماضيين، تم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، وأنه تم التوصل إلى اتفاقات بشأن 15 مادة من أصل 18 مادة. من الاتفاقية. ووفقا له، "يجب أيضا حل الأجزاء المتبقية. إنها مسألة إرادة سياسية".
تقرير سعودي: مقتل 19 عنصراً من الحرس الثوري بانفجار جهاز البيجر شرقي سوريا
ذكرت قناة "الحدث" السعودية عن مصادر أن "150 عنصرا من الحرس الثوري أصيبوا في دير الزور (في سوريا) جراء انفجار أجهزة الاتصال. وبحسب التقرير فإن "19 منهم قتلوا"
سمح بالنشر: حزب الله خطط لاغتيال موشيه يعلون في تفجير القنبلة في حديقة هيركون
خطط حزب الله لاستخدام عبوة ناسفة إيرانية لمهاجمة وزير الأمن ورئيس الأركان السابق موشيه (بوغي) يعلون خلال جولة صباحية في حديقة هيركون في تل أبيب عشية رأس السنة الجديدة في العام الماضي وتم تقديم لائحة اتهام ضد ثمانية أشخاص لتورطهم بالقضية.
الفلسطينيون: تبادل إطلاق النار بين عناصر حركة الجهاد الإسلامي وقوات الجيش الإسرائيلي في جنين
أفادت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أن عناصرها تبادلوا إطلاق النار مع قوات الجيش الإسرائيلي خلال محاولتهم محاصرة منزل في جنين.
الرئيس المصري عن تفجير أجهزة الاتصال: “نحن ندعم أمن لبنان”
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة. وأشار السيسي خلال اللقاء إلى انفجار أجهزة الاتصال في لبنان، وأوضح أن مصر تدعم أمنه واستقراره وسيادته. وقال السيسي أيضًا إن القاهرة تعارض محاولات تصعيد الصراع في المنطقة، وإن على دول الوساطة المضي قدمًا في المفاوضات للتوصل إلى صفقة الرهائن.
وزارة الصحة في غزة: 41272 قتلوا في غزة منذ بداية الحرب
أفادت وزارة الصحة في غزة، أن 41272 فلسطينيا قتلوا وأصيب 95551 آخرين في القطاع منذ اندلاع الحرب. وبحسب الوزارة، فقد قُتل 20 شخصاً وأصيب 54 آخرون خلال اليوم الأخير.
الجيش الإسرائيلي: الطائرة بدون طيار التي تم اعتراضها في وقت مبكر من الصباح في منطقة طبريا كانت مرسلة من العراق
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في وقت مبكر من الصباح في منطقة طبريا أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو اعترضت طائرة بدون طيار كانت في طريقها من العراق باتجاه إسرائيل.
الفرقة العسكرية 98 تغادر القتال في قطاع غزة وتتجه شمالاً
نقل الجيش الإسرائيلي الفرقة 98 من قطاع غزة إلى القيادة الشمالية استعدادا لاحتمال توسيع الحرب ضد حزب الله. ولفرقة النخبة، مثل الفرقة 36 النظامية، توجد مهام محددة في المناورة البرية.
مسؤول في حزب الله: "نحقق في انفجار الأجهزة وإسرائيل تجرنا إلى الحرب"
نقلت صحيفة "العربي الجديد" القطرية عن مسؤول برلماني في حزب الله أن "التحقيقات جارية لمعرفة كيف حدثت انفجارات الأجهزة وكيف تمت عملية الاختراق". وبحسب قوله: "تم إدخال الشحنة الجديدة منذ عدة أشهر، وكررنا وقلنا إننا لا نريد الحرب، وما زلنا نستبعد سيناريو الحرب، رغم إصرار إسرائيل على جرنا إليها، لكننا مستعدون لها".
الجيش الإسرائيلي يهاجم مبان عسكرية في عدة مناطق بجنوب لبنان
قصفت طائرات سلاح الجو ليلاً مباني عسكرية تابعة لحزب الله في العديسة ومركبا وبليدا ومارون الراس وشيحين في جنوب لبنان. وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد هاجم الجيش أيضًا جنوب البلاد بالمدفعية.
بعد انفجار أجهزة الاتصال: نصرالله سيتحدث غدا الساعة الخامسة
سيلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة غداً عند الساعة الخامسة مساءاً، وذلك على خلفية عملية تفجير أجهزة الاتصال التي يحملها عناصر التنظيم في لبنان وسوريا والتي راح ضحيتها تسعة أشخاص على الأقل و3000 أصيبوا.
تقرير: مصر وحماس لن تقبلا أي عرض يقضي ببقاء إسرائيل في فيلادلفيا
ذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية أن مصر وحماس اتفقتا على عدم القبول بأي سيناريو تبقى فيه القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة. وذكر التقرير أن الرؤية التي تعمل عليها الإدارة الأمريكية لا تتضمن "حلولا حقيقية" للعقبات التي أعاقت المفاوضات السابقة، ولا تقدم التزاما واضحا بانسحاب القوات الإسرائيلية من محور فيلادلفيا.
تقرير: عناصر حزب الله اشتبهوا بالأجهزة ما أدى الى تسريع تنفيذ العملية
أفاد موقع "المونيتور" الأميركي العربي أن إسرائيل لم تكن تخطط لتفجير آلاف أجهزة الاتصال في لبنان أمس، لكن العملية نفذت لأن حزب الله بدأ يشتبه بها. وبحسب التقرير، بدأ اثنان من عناصر حزب الله يشتبهان بوجود خطأ ما في أجهزة الاتصال، وبالتالي فرض تنفيذ التفجير على إسرائيل أمس. وكتب كذلك أن القرار بشأن الانفجار جاء في "الدقيقة 90".