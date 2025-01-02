تغطية متواصلة|| وزير الخارجية الإسرائيلية من الحدود السورية :"أنشطة قواتنا هامة"

وفي مصر يزعمون: أن الضغوط الأميركية توقفت وأن إسرائيل حصلت على "الضوء الأخضر" لمواصلة الحرب. وبحسب التقرير، تحاول مصر إقناع إسرائيل بعقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل. وتطالب إسرائيل بقائمة بأسماء المختطفين الأحياء، لكن حماس تواجه مشكلة في تسليم أحدهم. في هذه الأثناء إسرائيل ترفض المقترحات المصرية والقطرية بالتنازل عن الطلب.