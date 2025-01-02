تغطية متواصلة|| وزير الخارجية الإسرائيلية من الحدود السورية :"أنشطة قواتنا هامة"
وقال ساعر خلال زيارته "لا نعرف كيف ومتى ستستقر الأوضاع في سوريا" • مقتل قائد شرطة غزة ونائبه خلال استهداف خيمتهم في المواصي في خان يونس
اليوم الـ 454 للحرب: أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال قائد جهاز الشرطة في غزة ونائبه،. اعتقلت قوات المستعربين أحد كبار المطلوبين في قصبة نابلس نابلس أثناء تواجده في مقهى ، ويتزامن اليوم مع ذكرى اغتيال صالح العاروري النائب السابق لهنية الأولى والذي قتل في هجوم للجيش الإسرائيلي في بيروت
ذكرت قناة العربي القطرية أن وفدا من حركة حماس غادر القاهرة، بعد وصوله إليها لإجراء مباحثات حول موضوع "تبادل الأسرى".كما أفادت مصادر مصرية أن الوفد أبدى مرونة كبيرة للتوصل إلى اتفاق
وزير الخارجية الإسرائيلية غدعون ساعر زار الحدود السورية: "لا نعرف كيف ومتى سينتهي الوضع في سوريا. نشاط قواتنا على الحدود مهم لحماية بلداتنا ولمنع العناصر المعادية من التموضع بالقرب من الحدود"
في سوريا، وردت أنباء عن سماع دوي انفجارات في جنوب البلاد نتيجة هجوم إسرائيلي على موقع جنوب غرب دمشق - حيث توجد ذخيرة وأسلحة مضادة للدبابات
تقرير في مصر: من المتوقع أن يصل وفد مفاوضات إسرائيلي إلى القاهرة مساء اليوم لإجراء محادثات حول صفقة الرهائن
أفادت تقارير في السعودية أن وفداً من كبار مسؤولي حماس وصل إلى القاهرة الليلة الماضية، حيث استعرض مع كبار المسؤولين المصريين تطورات المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. كما أشير الى أن وفد حماس سيتوجه إلى الدوحة اليوم لبحث تفاصيل التطورات
وفي مصر يزعمون: أن الضغوط الأميركية توقفت وأن إسرائيل حصلت على "الضوء الأخضر" لمواصلة الحرب. وبحسب التقرير، تحاول مصر إقناع إسرائيل بعقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل. وتطالب إسرائيل بقائمة بأسماء المختطفين الأحياء، لكن حماس تواجه مشكلة في تسليم أحدهم. في هذه الأثناء إسرائيل ترفض المقترحات المصرية والقطرية بالتنازل عن الطلب.