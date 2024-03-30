تقرير : مصر تطلب من أميركا "ضرورة الحصول على معلومات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح"

كشف مصدر مصري مطلع على تفاصيل تحركات القاهرة بشأن ملف الحرب على غزة أن هناك اتصالات مصرية أميركية جرت خلال الساعات الماضية، طالبت خلالها القاهرة بـ"ضرورة الحصول على معلومات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في مدينة رفح".

وكشف المصدر أن الطلب المصري بالحصول على معلومات حول عملية رفح "جاء من أجل الاستعداد والتحسب للعملية، وتهيئة المرافق العامة بمحافظة شمال سيناء المصرية"، حسب موقع العربي الجديد.

وأكد المسؤول نفسه، أن "التقديرات المصرية، تشير إلى إمكانية دخول نحو 100 ألف فلسطيني، خلال الفوضى التي ستخلفها العمليات، بالإضافة إلى أعداد المصابين الذين يمكن دخولهم وقتها، والذين تقدرهم أجهزة مصرية بنحو 50 ألف مصاب، في ظل تواجد نحو مليون و200 ألف مهجر في رفح الفلسطينية، إضافة إلى 300 ألف هم عدد سكان المدينة الأصليين".

وسبق ذلك قول خمسة مسؤولين مصريين وأميركيين وإسرائيليين، لموقع بوليتيكو الأميركي، أمس الأول الخميس، إنّ المسؤولين في مصر قدّموا عدداً كبيراً من الطلبات للولايات المتحدة، بينها تمويل مالي ومعدات عسكرية.

وتحدث المسؤولون عن أن القاهرة طلبت من واشنطن في الأشهر الأخيرة، النظر في توفير شرائح إضافية من التمويل والمعدات العسكرية الجديدة، مثل أنظمة الأمن والرادار، لتأمين الحدود مع غزة، استعداداً للغزو البري الإسرائيلي لرفح، جنوبي قطاع غزة.