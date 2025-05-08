صعوبات في خطة إسرائيل الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة ||نشر أول

نشر أول: وجهت منظمات الإغاثة الدولية رسالة إلى إسرائيل بشأن خطة توزيع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة. وقالت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة لـi24NEWS إن هذه المنظمات "لن تتعاون مع الخطة الإنسانية الجديدة إلا إذا تم إدخال تعديلات عليها".

وافق الكابنيت الإسرائيلي هذا الأسبوع على خطة جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، وذلك إذا ما تقرر أن المساعدات التي تم تخزينها في القطاع منذ عدة أشهر قد نفدت. وسيتم توزيع المساعدات على العائلات في جنوب قطاع غزة، في المناطق الخاضعة للسيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وليس عبر الشاحنات التي ستدخل إلى مناطق في قطاع غزة كما كان الحال حتى الآن .

وبحسب الخطة فإن المنظمات التي من المفترض أن توفر الغذاء الذي سيتم توزيعه في قطاع غزة هي نفس المنظمات التي قامت بذلك في الماضي، لكن مصادر دبلوماسية قالت إن المنظمات لن تتعاون مع المشروع إذا حددت إسرائيل من ستصل إليه المساعدات. وقال مصدر لـi24NEWS: "ليس من المؤكد أن هذه المنظمات لديها أي معارضة لشكل جديد من التوزيع، كما تريد إسرائيل أن تفعل، ولكنها غير راغبة في أن يحدد الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية من يحصل على الغذاء ومن لا يحصل عليه". وأوضحت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، إحدى أكبر المنظمات العالمية المشاركة في توزيع المساعدات والتي كانت تعمل في غزة سابقاً، أنها سترفض التعاون مع الخطة.

وأعلن يوم الأربعاء أن إسرائيل والولايات المتحدة اجتمعتا مع مسؤولين من الأمم المتحدة لإقناعهم بالانضمام إلى الخطة، كما أطلع مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف مجلس الأمن يوم الأربعاء على هذه القضية. بل إن الولايات المتحدة هددت، بحسب مصدر مطلع على التفاصيل، بأنها ستضر بالميزانية التي تحولها للأمم المتحدة إذا رفضت التعاون مع الخطة. وقال مسؤول كبير في الأمم المتحدة لـi24NEWS في هذا الشأن: "إن الأمر لا يتعلق بالمال، ولكننا لن نشارك في نظام توزيع المساعدات الإنسانية الذي يتعارض مع مبادئنا".