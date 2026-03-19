بموافقة الرقابة: استهداف مصافي حيفا في أحدث وابل صاروخي من إيران| آخر التحديثات
لا توجد مخاوف من تسرب مواد خطرة أو وقوع إصابات، واشتعلت النيران في عدة مركبات • بعد الحادث: انخفضت أسهم بازان بنسبة 6.9% • وزير الطاقة إيلي كوهين: "لم تقع أضرار جسيمة في مواقع البنية التحتية".
اليوم العشرون من الحرب الإيرانية: سلسلة رشقات صاروخية من إيران باتجاه وسط البلاد والسهول المنخفضة: لم ترد أنباء عن وقوع إصابات. إيران تعلن عن قرار تعيين وزير الدفاع الإيراني السابق، حسين دهقان، خلفا لعلي لاريجاني الذي تم اغتياله. وترامب يزعم: "لم نكن على علم بالهجوم الإسرائيلي على حقل الغاز في إيران، ولن يتكرر ذلك". قُتل عامل أجنبي الليلة الماضية في قصف مباشر استهدف قرية تعاونية في الشارون.
طائرة عسكرية أمريكية من طراز إف-35 تهبط اضطرارياً بعد تعرضها لنيران إيرانية
سُمح بالنشر: الرشقة الصاروخية الأخيرة من إيران استهدفت مصافي حيفا ما أدى إلى وقوع أضرار
وزيرا خارجية قطر وتركيا ينتقدان إيران: "إن ادعاء إيران باستهداف القواعد الأمريكية مرفوض ولا أساس له من الصحة. نؤكد على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة."
وزير الخارجية التركي يتهم إسرائيل: "هي من بدأت الحرب، ولن نسمح لها بالتستر على جرائمها."
عملية سلاح الجو الإسرائيلي في بحر قزوين داهمت عشرات السفن الحربية الإيرانية الراسية في الميناء
شنّ أمس سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً على البنية التحتية المركزية للبحرية الإيرانية في ميناء على بحر قزوين، وفق ما أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أن عشرات السفن الحربية كانت راسية هناك، من بينها سفن صواريخ وسفن دورية. ومن بين الأهداف التي تم استهدافها مركز قيادة رئيسي وبنية تحتية لإصلاح وصيانة السفن.
الإمارات تنوي طرد 2500 طالب إيراني من أراضيها
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن الإمارات ستطرد 2500 طالب إيراني، في خطوة وصفها التقرير بأنها "غير قانونية".
رشقات صاروخية جديدة من إيران: إنذارات تشمل مواقع متعددة شمال إسرائيل ومنطقة القدس
رئيسة المخابرات الأمريكية: "مجتبى خامنئي تعرض لإصابات خطيرة في الهجوم الإسرائيلي"
أبلغت تولسي غابارد، رئيسة المخابرات الأمريكية، لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، أن مجتبى خامنئي، الذي عُيّن مرشدًا أعلى لإيران بعد اغتيال والده، أُصيب بجروح خطيرة في الضربة الإسرائيلية الافتتاحية. وأشارت إلى أنه يُعتبر أكثر تطرفًا من والده، ولكن بالنظر إلى وضعه الصحي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان يشارك بالفعل في صنع القرار.
دول الخليج تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع عاجل في أعقاب الهجمات الإيرانية
في أعقاب الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة في السعودية والكويت وقطر، تطالب دول الخليج بعقد اجتماع عاجل في مجلس الأمن الدولي، وتُقدّم قرارًا جديدًا يُدين إيران. ومن المتوقع أن يُركّز القرار على حرية الملاحة، مع التركيز على مضيق هرمز، وسط مخاوف بشأن استمرار تضرر الاستقرار الإقليمي وخطوط نقل الطاقة الدولية.
شركة الغاز القطرية تتكبد خسائر بقيمة 20 مليار دولار جراء الهجوم الإيراني على حقول الغاز القطرية
مسؤولون إسرائيليون لرويترز: "تم تنسيق الهجوم على حقل الغاز مع الولايات المتحدة ومن المرجح ألا يتكرر"