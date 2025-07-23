مسؤول عربي لـ i24NEWS: هذا هو سبب تأخر ردود حماس على الوسطاء

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خلف كواليس محادثات قطر: أفادت مصادر عربية لمحلل الشؤون العربية في قناتنا العبرية، باروخ يديد، مساء الأربعاء، أن سبب عدم إحراز تقدم في مفاوضات الدوحة هو خلاف داخلي داخل حماس. وأشارت المصادر، في تصريحاتها ، إلى أن "الجناح العسكري غير مستعد للتنازل، فقيادته في غزة تمنع قيادة حماس الخارجية من إحراز تقدم في أهم القضايا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس".

كما ذُكر، وحسب قولهم، فإن العامل الأصعب هو خليل الحية، قائد حماس في غزة، الذي خلف يحيى السنوار. وأوضحوا: "إنه منسّق جيدًا ويحافظ على علاقات وثيقة مع عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحماس في قطاع غزة وصديقه الشخصي. كما أن زاهر جبارين، قائد "حماس في الضفة الغربية"، ينحاز إليهم أيضًا، لكن هذين الاثنين يقودان الخط المتشدد".

وأشارت المصادر إلى أنهم "يطالبون، من بين أمور أخرى، بالانسحاب الإسرائيلي من كامل المنطقة الجنوبية، من محوري موراج وتساريم، بالإضافة إلى توزيع المساعدات من قبل الأمم المتحدة وحدها، وفتح معبر رفح". وأكدوا أيضًا، وفقًا للمصادر الثلاثة، أن هذه هي الشروط اللازمة لإعادة تأهيل الجناح العسكري لحماس.

في المقابل، المصريون والقطريون غاضبون من الحية، وينتقدونه بشدة قائلين: "إسرائيل استنفذت كل طاقتها، أنتم من يمنع الصفقة، ولا مجال لمطالبكم الجديدة بعد أن وافقت إسرائيل على الانسحاب لمسافة 1.2 كيلومتر من الحدود". أما في الدوحة، غاضبون من القيادي في حماس لأنه يمنعهم من تقديم إنجاز للأمريكيين، الذين طالبوهم بالضغط على حماس بأي ثمن.

يقول أحد المصادر العربية: "يريدون أن يكون مركز صنع القرار بيد خالد مشعل، لكنه رجل ضعيف لا رأي له في المحادثات". وأضاف المصدر العربي: "لو كان إسماعيل هنية حيًا، لكان قد قلب الموازين، لكن لا يمكن إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء".

حمل المصريون مؤخرا حماس مسؤولية القتلى في قطاع غزة، واتهموهم بإثارة خلاف غير موجود في الواقع. بلغ بهم الغضب حدّاً دفعهم إلى استضافة وفد استخباراتي مصري كبير في قطر، ليحاول الضغط عليهم قدر استطاعته. دعا أحد ضباط المخابرات الحية إلى فنجان قهوة، وطلب منه الاعتراف بما إذا كانت إيران تعرقل الاتفاق أم لسبب آخر، لكنه لم يُجب.

في غضون ذلك، أعربت الدول العربية أيضًا عن غضبها من حماس، وسألَت مصر وقطر عن هذه القضية، بعد أن وجدت صعوبة في فهم كيفية عجز الدولتين عن التأثير على حماس. وقال مسؤول عربي رفيع المستوى للمصريين والقطريين: "كيف يُمكننا إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة، بينما حماس ستُذبح عناصر أبو مازن؟".

ويخبرنا مصدر عربي: "الآن، يُمكنكم فهم سبب تأخر رد حماس مرارًا وتكرارًا، ولماذا سحب الوسطاء ردهم الرسمي هذا الصباح". وأضاف: "الآن يُمكنكم أيضًا فهم سبب تهديد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس باغتيال الاثنين".