قضية "التهجير القسري لسكان غزة" تطيح بالمسؤول الكبير بوزارة الخارجية الأمريكية شاهد قريشي

أعلن في الولايات المتحدة، اليوم (الخميس) أن وزارة الخارجية الأميركية أقالت شاهد قريشي، المتحدث الكبير باسم الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، بعد خلافات متكررة حول سياسة إدارة ترامب بشأن الحرب، بما في ذلك خطة إجلاء مئات الآلاف من سكان غزة من القطاع.

وفقًا للتقارير في الولايات المتحدة، حدثت الإقالة يوم الاثنين، بعد أيام قليلة من جدل داخلي حول صياغة بيان للإعلام جاء فيه: "نحن لا ندعم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة". هذه العبارة صاغها قريشي، المتحدث الذي أُقيل، وكانت فحواها مشابهة لتصريحات سابقة للرئيس دونالد ترامب والمبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اللذين قالا في شهر فبراير\شباط إن "الإدارة لن تدعم خطة لإخلاء سكان غزة".

مع ذلك، وزارة الخارجية رفضت الصياغة وأمرت المسؤولين: "اشطبوا السطر المحدد بالأحمر – بشكل واضح"، وذلك وفقا لما كُتب في مذكرة مؤرخة الأسبوع الماضي. وقالت مصادر أمريكية إن إقالة قريشي بعثت رسالة إلى موظفي وزارة الخارجية بأن "أي بيان إعلامي ينحرف عن رسائل حماسية مؤيدة لإسرائيل – حتى لو كان يتماشى مع سياسة الإدارة الطويلة الأمد – لن يُقبَل".

في وزارة الخارجية لم يوضحوا سبب فصل قریشي: "نحن لا نعلق على رسائل البريد الإلكتروني أو الادعاءات التي تم تسريبها. لدى الوزارة سياسة عدم تسامح مطلق تجاه الموظفين الذين يرتكبون سلوكًا غير لائق من خلال التسريبات. موظفو الحكومة الفدرالية لا يمكنهم أبدًا وضع آرائهم السياسية الشخصية فوق أجندة الرئيس المنتخب بشكل قانوني."

وفي رده، صرّح قريشي لصحيفة واشنطن بوست بأنه لم يتلقَّ أي تفسير لفصله، وهو أمرٌ لم تكن وزارة الخارجية مُلزمةً بتقديمه نظرًا لكونه مُتعاقدًا. وقال قريشي إن الحادثة أثارت "تساؤلاتٍ مُقلقة حول موقف الوزارة من احتمال طرد الفلسطينيين من غزة". وأضاف لاحقًا: "على الرغم من علاقات العمل الوثيقة مع العديد من زملائي، لم أتمكن من تجاوز هذه الخلافات".