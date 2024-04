هذه هي المسيرة التي أطلقها حزب الله ضد عرب العرامشة على الحدود الإسرائيلية

أسفر هجوم بطائرة مسيرة انتحارية ضد المركز الجماهيري في قرية عرب العرامشة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية الى إصابة 18 إسرائيليا قسم منهم جنود ، وتواصل إطلاق نار تجاه عرب العرامشة خلال عمليات إنقاذ المصابين، وبعد ساعات من الهجوم الخطير حددت مصادر في ايران أن المسيرة التي انفجرت هي تطوير محلي لحزب الله لمسيرة "أبابيل" الإيرانية التي يستخدمها الحرس الثوري منذ سنوات في ساحات متعددة.

