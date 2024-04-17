هذه هي المسيرة التي أطلقها حزب الله ضد عرب العرامشة على الحدود الإسرائيلية

أسفر هجوم بطائرة مسيرة انتحارية ضد المركز الجماهيري في قرية عرب العرامشة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية الى إصابة 18 إسرائيليا قسم منهم جنود ، وتواصل إطلاق نار تجاه عرب العرامشة خلال عمليات إنقاذ المصابين، وبعد ساعات من الهجوم الخطير حددت مصادر في ايران أن المسيرة التي انفجرت هي تطوير محلي لحزب الله لمسيرة "أبابيل" الإيرانية التي يستخدمها الحرس الثوري منذ سنوات في ساحات متعددة.

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ووفقا للتفاصيل المتوفرة عن هذه المسيرة فإن الحديث يدور عن مسيرة "مرصاد 1" والمستوحاة من مسيرة "أبابيل" الإيرانية التي تستخدم لفترة زمنية قصيرة، طورت بهدف ضرب الهدف بدون وجود قدرة لتمييزها والتسبب بضرر أكبر. الحديث يدور عن مسيرة بدون عجلات، عمليا لدينا قنبلة طائرة مع رأس حربي يصل وزنه 40 كيلوغرامات. هذه مسيرة ليس لديها القدرة على العودة بعد إطلاقها. وهي صغيرة نسبيا وتحلق بارتفاع منخفض- لكن تتزايد سرعتها لدى اقترابها من الهدف.

وأعلن حزب الله مسؤوليته عن الهجوم وقالوا إنه جاء ردا على الاغتيالات الأخيرة لقياداته، آخرهم أمس حيث أدت الهجمات الإسرائيلية ألثلاثاء الى مقتل قياديين في صفوف حزب الله أحدهما قيادي في فرقة الرضوان والثاني قائد المنطقة الساحلية للتنظيم .