تدخل حرب "السيوف الحديدية" اليوم الأحد شهرها السادس والتي اندلعت عقب 7 كتوبر وهو ما وُصف كأسوأ هجوم على الإطلاق تعرفه الدولة منذ تأسيسها حيث قتل في يوم واحد نحو 1200 إسرائيلي واختطف 240 إسرائيلي وما تزال المعارك مستمرة لتحريرهم أو أقله الضغط على حماس لإنجاز صفقة تطلق سراح المختطفين وتحقق وقف إطلاق نار في قطاع غزة التي تغيرت ملامحها جراء الدمار ويعيش النازحون فيها أوضاع كارثية.

نفذت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية الليلة الماضية هجوما على مجمع عسكري وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى لمنظومة الدفاع الجوي التي يستخدمها تنظيم حزب الله في منطقة بعلبك ردا على إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الليلة الماضية (السبت).

بالإضافة إلى ذلك، قصفت الطائرات الحربية خلال النهار بنية تحتية ومبنى عسكري لحزب الله أمس (السبت) في منطقتي عيتا الشعب والعديسة، كما هاجم الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية أهدافا في محيط بلدة ياطر.

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