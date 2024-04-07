التغطية متواصلة | بعد 6 أشهر من الحرب في إسرائيل يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في غزة والجبهة الشمالية وسط جهود للتوصل إلى صفقة
نفذت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية الليلة الماضية هجوما على مجمع عسكري وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى لمنظومة الدفاع الجوي التي يستخدمها تنظيم حزب الله في منطقة بعلبك ردا على إسقاط طائرة
تدخل حرب "السيوف الحديدية" اليوم الأحد شهرها السادس والتي اندلعت عقب 7 كتوبر وهو ما وُصف كأسوأ هجوم على الإطلاق تعرفه الدولة منذ تأسيسها حيث قتل في يوم واحد نحو 1200 إسرائيلي واختطف 240 إسرائيلي وما تزال المعارك مستمرة لتحريرهم أو أقله الضغط على حماس لإنجاز صفقة تطلق سراح المختطفين وتحقق وقف إطلاق نار في قطاع غزة التي تغيرت ملامحها جراء الدمار ويعيش النازحون فيها أوضاع كارثية.
نفذت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية الليلة الماضية هجوما على مجمع عسكري وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى لمنظومة الدفاع الجوي التي يستخدمها تنظيم حزب الله في منطقة بعلبك ردا على إسقاط طائرة تابعة لسلاح الجو الليلة الماضية (السبت).
بالإضافة إلى ذلك، قصفت الطائرات الحربية خلال النهار بنية تحتية ومبنى عسكري لحزب الله أمس (السبت) في منطقتي عيتا الشعب والعديسة، كما هاجم الجيش الإسرائيلي بنيران المدفعية أهدافا في محيط بلدة ياطر.
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الجيش الإسرائيلي يُجمل نصف عام على حرب غزة: "تم القضاء على أكثر من 12 ألف إرهابي، وسقط 260 مقاتلاً في المناورات"
أفاد بيان للجيش الإسرائيلي في تلخيص يجمل نصف عام على الحرب في قطاع غزة بأن أكثر من 12 ألف إرهابي قتلوا، من بينهم خمسة برتبة عميد. كما تم تجنيد حوالي 300 ألف جندي احتياط، حوالي 17% منهم من النساء. وسمح منذ بداية الحرب بنشر أسماء 604 جندي قضوا منذ بداية الحرب 260 منهم سقطوا في المناورات البرية في قطاع غزة.
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سوناك: مصدومون من سفك الدماء في غزة، الحرب يجب أن تنتهي
قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن لندن "مصدومة من إراقة الدماء" في قطاع غزة. وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية: "هذه الحرب الرهيبة يجب أن تنتهي، ويجب إطلاق سراح المختطفين، ويجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع".
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