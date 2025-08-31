بعد محاولة اغتيال أبو عبيدة |نتنياهو يسخر:"يبدو أنه لا يوجد أحد في حماس ليعلق على الحدث"

قد يعجبك أيضًا -

بعد نحو 24 ساعة من هجوم الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) في اجتماع حكومي بأن إعلان حماس عن اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري للحركة، أبو عبيدة، قد تأخر. وأضاف نتنياهو: "يبدو أنه لا يوجد أحد في حماس ليُعلّق على الحدث".

في وقت سابق من صباح اليوم، أكدت مصادر فلسطينية بمقتل أبو عبيدة في غارة جوية بمدينة غزة أمس. وذلك وفقا لما نشرته قناتي العربية والحدث، لكن لم يصدر تأكيد رسمي من حماس حتى الآن. وتشير التقارير إلى أن القصف استهدف منزلًا في حي الرمال، وأسفر القصف عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص.

في غضون ذلك، وعقب الاغتيالات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل في قطاع غزة واليمن والتهديدات بالانتقام، عُقد اجتماع الحكومة في مقر بديل آمن. كما سيُعقد اجتماع الكابينيت أيضًا في مقر بديل آمن.