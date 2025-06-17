"كاتس يهدد خامنئي: "تذكر مصير صدام حسين"

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حذّر وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم (الثلاثاء)، من "مصيرٍ مماثلٍ لمصير صدام حسين". وقال: "تذكروا ما حدث للديكتاتور في الدولة المجاورة لإيران الذي سلك هذا الطريق ضد إسرائيل".

وقال ذلك خلال تقييم للوضع مع رئيس الأركان اللواء إيال زامير، ومدير عام وزارة الأمن الإسرائيلية اللواء (احتياط) وقادة آخرين في الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى: "إننا نضرب إيران بقوة هائلة على جميع الجبهات، وفقًا لأهداف الحرب التي حددناها. الليلة، تم اغتيال القائم بأعمال رئيس أركان الجيش الإيراني. رئيس الأركان، أحييكم وأحيي الجيش الإسرائيلي على الإنجازات الرائعة. أحذر الديكتاتور الإيراني من الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإطلاق الصواريخ على المواطنين الإسرائيليين".

وأضاف لاحقًا: "سنواصل اليوم عملياتنا ضد أهداف النظام والأهداف العسكرية في طهران، كما فعلنا أمس ضد هيئة البث الدعائي والتحريضي". ثم خاطب سكان طهران قائلاً: "أدعو سكان طهران إلى إخلاء تلك الأماكن وفقًا لتعليمات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية - لحمايتهم. يا سكان طهران: لا تُعرّضوا أنفسكم للخطر، ولا تكونوا رهائن في أيدي الديكتاتور الذي يستخدمكم لبقائه. ستظل يد إسرائيل الطويلة تمتد إلى كل عدو، في كل مكان".