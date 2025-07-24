قائد سابق بالجيش الإسرائيلي :"احتلال غزة خيار صعب بالنسبة لإسرائيل .. والمدينة الإنسانية جزء من مخطط التهجير"

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على خلفية محادثات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل ، صرح دورون أفيتال – قائد سابق في الجيش الإسرائيلي إن:"احتلال غزة خيار صعب بالنسبة لإسرائيل .. من سيحتل غزة عليه أن يتكفل ببنائها.. والمدينة الإنسانية هي من مخطط التهجير" لمشاهدة تصريحه كاملا في الفيديو

جاءت تصريحات افيتال خلال مشاركته في برنامج هذا المساء الذي تقدمه لورين وهبي " في الوضع الحالي احتلال غزة خيار صعب بالنسبة لإسرائيل.. فمن سيحتلها عليه أن يتكفل ببناء القطاع .. هذا يعني مصاريف كبيرة لا يمكن تكبدها، لذلك إسرائيل تريد السعودية والإمارات والمصريين الى جانبها.. لذلك احتلال غزة لا يتماشى مع قدرات إسرائيل على إعادة بناءها.. ما نريده في نهاية المطاف هو نزع السلاح في غزة، وهذا ما سنقوم به مع الحلفاء..السعودية ومصر ومع مشاركة السلطة الفلسطينية".

وبخصوص سيناريو التهجير :"من وجهة نظري، التهجير ليس خيار، لكن يوجد في حكومة إسرائيل من يطلب من الجيش القيام بعملية لتسريع الهجرة وأيضا المدينة الإنسانية هي جزء من مخطط التهجير.. لذلك الجيش موجود تحت ضغوطات عناصر في الحكومة يريدون عملية غير مقبولة على الجيش بالتهجير".

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