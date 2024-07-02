المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدف جوي مشبوه في الأراضي اللبنانية دون وقوع إصابات

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول أنه في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل خوفا من تسلل طائرات معادية، تم تحديد هدف جوي مشبوه لم يعبر الأراضي الإسرائيلية - وتم إطلاق صاروخ اعتراضي تجاهه ولم تقع إصابات في الحادث الى ذلك، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه فوق كفر كلا في الأراضي اللبنانية