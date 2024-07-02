تغطية متواصلة|| الاستعدادات مستمرة في الشمال: اللواء 810 ينهي تدريباً يحاكي هجوما في لبنان
سمح بالنشر عن مقتل جنديين في القتال قطاع غزة • وانطلقت خلال النها إنذارات وصفارات في الجليل الأعلى • تقارير لبنانية: مقتل عنصر في قوى الأمن الداخلي اللبناني
اليوم الـ270 للحرب: أفادت وسائل إعلام فلسطينية صباح اليوم أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات جنوب قطاع غزة، كما أفيد عن مقتل ثمانية فلسطينيين من هجوم للجيش الإسرائيلي تجاه سوق في حي الزيتون، جنوب شرق غزة. في المقابل أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن وحدة الجبال استكملت تدريبا يحاكي هجوما في لبنان- وهي ستحمي منطقة مزارع شبعا /هار دوف وجبل الشيخ.
مصادر مطلعة لفرانس برس: المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص بلبنان آموس هوكشتين سيلتقي غداً الأربعاء في باريس الموفد الفرنسي الخاص جان إيف لودريان لإجراء مباحثات جديدة حول لبنان
صافرات الإنذار في الشمال خوفاً من إطلاق الصواريخ: كريات شمونة ومرغليوت وكفر جلعادي والمطلة وبيت هليل وتل حاي
قالت وزارة الكهرباء في قطاع غزة، أمس، إنها نفذت خلال الأيام الأخيرة إصلاحات لأحد خطوط الكهرباء الرئيسية في مدينة خان يونس، تمهيداً لتزويدها بالكهرباء لتشغيل محطة تحلية المياه غرب القطاع. كما جاء في الإعلان أن هذه التعديلات تتم بالتعاون مع مؤسسات محلية ومع منظمات دولية تعمل في إطار الجهود الإنسانية
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعتراض هدف جوي مشبوه في الأراضي اللبنانية دون وقوع إصابات
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول أنه في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل خوفا من تسلل طائرات معادية، تم تحديد هدف جوي مشبوه لم يعبر الأراضي الإسرائيلية - وتم إطلاق صاروخ اعتراضي تجاهه ولم تقع إصابات في الحادث الى ذلك، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض هدف جوي مشبوه فوق كفر كلا في الأراضي اللبنانية