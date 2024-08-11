ضحية عملية إطلاق النار في الأغوار هو "يهونتان دويتش" (23 عاما) من مدينة بيسان شمال إسرائيل

كشفت السلطات الإسرائيلية أن القتيل بعملية إطلاق النار في منطقة الأغوار هو يهونتان (23 عاما) من مدينة بيسان شمال إسرائيل، كما أصيب أنس جرامنة (32 عاما) بصورة طفيفة في عملية إطلاق النار وتم نقله الى المستشفى عن طريق مروحية. ولم يتم إلقاء القبض على المنفذين حتى الآن. كما أن قوات عديدة للجيش الإسرائيلية باشرت بعمليات التمشيط والمطاردة.

يهونتان كان مخطوبا وعلى وشك الزواج، وأنهى خدمته العسكرية مؤخرا من الخدمة العسكرية في وحدة مجلان. وأطلق المنفذون ثمانية رصاصات تجاهه بعد أن أوقف سيارته في محطة الباص بالقرب من مفترق محولا، وواصل سيره بمركبته عدد من الأمتار بقواه الذاتية حتى مستوطنة روتيم وهناك أعلن عن وفاته جراء الإصابة البالغة.

ألمصاب بصورة طفيفة أنس جرامنه وصل بمركبته الى موقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة مع نوافذ محطمة، ووصف ما حدث. وبعد تلقيه العلاج في المنطقة، نقل بمروحية الى مستشفى "رمبام" بحيفا. وذكر مستشفى رمبام في حيفا ان الشباب يعاني من شظايا، لكنه لم تتعرض أعضاءه الحيوية للضرر ولم تكن حاجة لعملية جراحية.