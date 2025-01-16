الشرع يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من المنطقة العازلة في سوريا: ملتزمون باتفاق 1974

أعرب قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الخميس، عن امتعاضه من تواجد القوات الإسرائيلية على قمم الجولان في تقدم غير مسبوق ترافق مع انهيار نظام بشار الأسد الشهر الفائت. ولفت الشرع إلى أن سوريا جاهزة لاستقبال القوات الأممية وفقا لاتفاق 1974 وحماية إسرائيل، وفق النشر في سكاي نيوز.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في دمشق إن إسرائيل تقدمت باتجاه المنطقة العازلة بذريعة وجود المليشيات الإيرانية وأفراد من حزب الله وهذه الميليشيات غير موجودة بالوقت الحالي".

ووفقا للنشر في سكاي نيوز، فقد أكد أن قطر ستعمل مع الدول الغربية على الضغط على إسرائيل لإعادتها لما كان عليه الوضع قبل التقدم الأخير.

من جانبه قال رئيس الوزراء القطري إن بلاده تعتبر "استيلاء الاحتلال الاسرائيلي على المناطق العازلة تصرف مدان ويجب عليهم الانسحاب بشكل فوري".

يشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توجه إلى تلك النقطة الحدودية في العمق السوري وأوضح أن إسرائيل ستبقى هناك كلما تطلب أمن إسرائيل ذلك. كما جاء على لسان مسؤولين إسرائيليين أن "إسرائيل تحتاج للاحتفاظ بمنطقة سيطرة عازلة بعمق 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بهدف التأكد من أن حلفاء النظام الجديد والموالين له لن يتمكنوا من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان، كما أنها تحتاج إلى مجال نفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومتراً داخل سوريا، يسمح بسيطرة استخباراتية، بهدف مراقبة ومنع ظهور تهديدات أمنية محتملة".