"الولايات المتحدة أقنعت نتنياهو بالتخلي عن اجتياح كامل للبنان"

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الثلاثاء) أن الولايات المتحدة تمكنت من إقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم شن اجتياح واسع النطاق للبنان، والذي كان في خطة إسرائيل الأصلية - والاكتفاء بعملية برية محدودة تقتصر على جنوب لبنان فقط. .

ويشير التقرير أيضًا إلى أنه بينما تحاول إدارة بايدن منذ ما يقرب من عام منع التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، فإن عددًا من المسؤولين "أعجبوا جدًا" بالعملية الإسرائيلية. وذكر أن "إسرائيل في أقوى موقف لها منذ بداية الحرب".

ومع ذلك، قال مسؤولون كبار في إدارة بايدن في نهاية هذا الأسبوع إنهم حذروا إسرائيل من اجتياح بري للبنان - وهو ما قد يعود عليهم "مثل ارتداد"، من خلال بناء الدعم السياسي لحزب الله داخل البلاد وعواقب غير متوقعة على المدنيين، كما وكذلك التدخل الإيراني.

كما أفيد، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف عسكرية تابعة لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان، وفقا لقرار المستوى السياسي الإسرائيلية، تركزت العملية البرية على عدد من القرى القريبة من لبنان الحدود التي تشكل تهديداً فورياً وحقيقياً للبلدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية.

والقوات العاملة هي مقاتلو الفرقة 98، ومن بينهم مقاتلو تشكيل الكوماندوز والمظليون ومدرعات اللواء السابع الذي تقدم شمالاً بعد القتال في قطاع غزة.